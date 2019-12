Acurman: Bu ilin koşusu Başiskele’den başlayacak

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) başlayan mahalle delege seçimleri 1 Aralık tarihinde sona erdi. Başiskele’de ise 23 Kasım’da başlayan mahalle delege seçimleri 24 Kasım’da sona erdi. Seçimlerde 119 mahalle delegesi belirlenirken, 5 Ocak tarihinde Başiskele ilçe başkanının belirlenmesi amacıyla kongre düzenlenecek.

İLÇE BAŞKANI DA DESTEK VERDİ

Bir diğer yandan CHP Başiskele’de mevcut ilçe başkanı Arif Gökyıldız aday olmayacağını duyururken, geçmiş dönem milletvekili aday adayı olan CHP İl Sekreteri Hüseyin Acurman’ın oğlu Av. Anıl Acurman bugün Başiskele Mitza Kafe’de adaylığını duyurdu. Acurman’ın adaylık acıkmasına mevcut İlçe Başkanı Arif Gökyıldız, ilçe sekreteri Hasan Varol, eski İl Gençlik Kolları Başkanı Serhan Şahinbaş, eski Başiskele Belediye Başkan Adayı Aysun Kılınç, İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Fırat Sukuşu, il yöneticisi Seyfettin Kılınç, çok sayıda partili ve destekçileri katılım sağladı. Acurman kongre sürecinde Başiskele eski İlçe Başkanı İrfan Keskin ile yarışacak.

“HUZURLU BİR İLÇE ÖRGÜTÜ”

“Sonu iktidar olacak koşuya çıkıyoruz” diyen Acurman, “Ve biz başlıyoruz. Gençliğimizi, partinin hafızası ile bütünleştirerek harika bir ekiple yola çıkıyoruz. Bilimle siyaseti buluşturmaya, 21. yüzyıl siyasetiyle değişimin mümkün olabileceğini göstermeye geliyoruz. 0 noktasından, sonu iktidar olacak bir koşuya çıkıyoruz. Adaylığım konusundaki teveccühün sadece şahsıma değil gençliğe ve yeni nesil siyaset anlayışına gösterildiğine inanıyoruz. Adaylığım siyasi görüşü ne olursa olsun gençliğe ve değişime verilen değerin ifadesidir. Partimize gönül vermiş her birey uzlaşı ve ortak akla dayalı yeni ve etkileyici projelerle huzurlu bir ilçe örgütü istemektedir” dedi.

“BİZ ARTIK İNSANLARIN GÜLMESİNİ İSTİYORUZ”

“Durumun ciddiyetinin farkındayız” diyen Acurman, “Biz “ne yapmak istiyoruz” değil “ne yapılmalı” sorusuna cevap arıyoruz. Tüm emektarlarına sunduğumuz minnetle geçmiş geride kaldı ve gelecek artık bizi çağırıyor. Bu gelecek rahat ya da kolay olmayacak. Durmadan çaba sarf etmemiz gerekecek. Durumun ciddiyetinin farkında olduğumuzu bilmenizi isterim. Bizden önceki kuşakların en büyük tutkusu acı yıllarda insanların gözündeki gözyaşlarını silebilmek olmuşken, biz artık insanların gülmesini istiyoruz insanları mutlu etmek için başlıyoruz. Çatışmak için değil hikâyemizi daha iyi anlatmak için buradayız, yeniçağın siyasetini sahneye koymak için yola çıkıyoruz” ifadelerinde bulundu.

“SORUNLARI ÇOK İYİ BİLİYORUZ”

Başiskele’nin sorunlarını bildiklerini belirten Acurman, “Zamanın ruhunu yakalarsak kazanacağız! Hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için emek verip çok sıkı çalışmak zorundayız. Zaman dar görüşlü ve yıkıcı eleştirilerin zamanı değildir. Bir olmalı, birlik olmalı ve gençliğin dinamizmini Başiskele’nin her sokağında hissettirmeliyiz. Başiskele’nin sorunları çok iyi biliyoruz. Hazırladığımız uygulanabilir projelerimizle, vizyon sahibi kadro derinliğimizle, her şeyden önemlisi mental olarak, önümüzdeki dönem Başiskele’yi yönetmek için hazırız” dedi.

“BU İLİN KOŞUSU BAŞİSKELE’DEN BAŞLAYACAK”

“Bu ilin koşusu Başiskele’den başlayacak” diyen Acurman, “Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Altıok felsefesi doğrultusunda ve parti politikalarımızın belirlediği hedefler ışığında verimli çalışmalar yaparak güzel Başiskele’mizin çağdaş insanlarına hizmet etmek en büyük görevimizdir. O yüzdendir ki, partimizin her bir ferdini, altı oka gönül vermiş her güzel insanı, bu harika serüvende bize inançla ve güvenle katılmaya çağırıyoruz. Çocuklarımıza yaşanası, huzur içinde nefes alıp verecekleri, geleceği özgürce ilmek ilmek örebilecekleri bir Başiskele bırakmak istiyoruz. Birlikte yürümekten de öte birlikte koşmak istiyoruz. Çünkü bu ilin koşusu Başiskele’den başlayacak. Burası körfezin başlangıç noktası. Zafere giden yoldaki ilk basamak. Biz bir devrimin, “Türk Devrimi’nin” mirasçıları olduğumuzu unutmadık. Neler yapabileceğimizin her daim farkındayız. Ve Atatürkçü düşüncenin aydınlattığı, her insanın adilce yaşayabileceği o asil köşkü birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“YASİN BAŞKAN PEK BİLİNEN BİRİSİ DEĞİL”

“Farklı bir şeyi öğretmek için yola çıkıyoruz” diyen Acurman, “Büyük bir ilçe binamız olacak. Partimizin buradaki mirası yeni. Anket çalışmasına başladık. Kongreye kadar tamamlayacağız. Buradaki insanların beklentileri ne? İktidarın en güçlü olduğu ilçe burası. Yasin başkan halk tarafından pek bilinen birisi değil. Biz farkındalık yaratmak zorundayız. Öncelikle kendimizi tanıtmalıyız. Değişen çağa ayak uydurmak zorundayız. Biz toplumun içerisinde olacağız. Farklı mesajlar vereceğiz. Üstten konuşan bir tavırdan ziyade yalın mesajlarımız olacak. Biz bu şekilde seçim kazanacağımızı düşünüyoruz. En zor mahallelerde bile iyi sonuçlar çıkabildiğini gördük. Projelerimi detaylı olarak kongrede anlatacağım. Biz Kocaeli siyasetine farklı bir şeyi öğretmek için yola çıkıyoruz. Herkesi aynı çatı altında kırmadan, benim adamımım, onun adamı demeden yol yürümeye çalışacağız.