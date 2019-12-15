Kocaelispor'un kadrosu belli oldu

TFF 3. lig 2. Grup'ta olan ilimizin temsilcisi Kocaelispor, ligin 17. haftasında Elazığ Belediyespor'la kendi sahası Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İşte Kocaelispor'un kadrosu...
KOCAELİSPOR
98. ERCÜMENT KAFKASYALI
3. ERDİNÇ KARAKAŞ
4. KEMAL CAN AYDEMİR
5. SERDAR ÜMİT DENİZ
7. GÖKDENİZ BAYRAKDAR
9. YAKUP ALKAN
10. TALHA MAYHOŞ
27. SEMİH KARADENİZ
41. BURAK SÜLEYMAN
57. TAHA BATUHAN YAYIKCI
89. MESUT ÖZDEMİR
YEDEKLER
97. VOLKAN MERT KORKMAZ
8. SEFA NARİN
17. GÖKAY ESER
18. ONUR ÖZTONGA
24. MERVAN YUSUF YİĞİT
25. MEHMET ÖZTONGA
30. MUTLU AKSU DOĞAN
ELAZIĞ BELEDİYESPOR
1. OGÜN KARAKAYA
5. BURAK KESKİN
10. ARİF ŞAHİN
11. HAYRETTİN CENGİZ
14. MAZLUM ÖNDİL
20. GÖKHAN AYDAŞ
25. FERHAT CANLI
61. TUNCAY FINDIKCI
70. METEHAN ANDAÇ ÖZLÜ
93. SEMİH EKMEN
99. BURAK KAVLAK
YEDEKLER
55. ENGİN OLGUN
9. SERHAN YILMAZ
17. NİHAT APAYDIN
19. KADİR POLATOĞLU
23. ÖMER EKİNEKEN
4. CAN MORGÜL
33. ENVER ABDULLAH FİLİZ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz