Kocaelispor-Elazığ Belediyespor(Canlı)

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, Kocaeli Stadyumu'nda Elazığ Belediyespor ile karşı karşıya geliyor...

0'Maç başladı

Dk. 2: Kocaelispor’da Gökdeniz’in sağdan yaptığı ortada Yakup’un kafa vuruşu etkili olmadı. Top sağdan auta çıktı.

Dk. 3: Kocaelispor’da Burak Süleyman topu üçüncü bölgeye taşıdı. Pasında Talha topa uzak kaldı.

Dk. 3: Kocaelispor’da Talha’nın ceza sahası dışından çektiği şutta top sağdan auta çıktı.

Dk. 8: Kocaelispor’da Gökdeniz topla birlikte ceza sahasına sağdan sokuldu. Gökdeniz’in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği top kaleci Ogün’de kaldı.

Dk. 14: KOCALİSPOR KAÇIRDI! Talha sağ kanattaki Gökdeniz’i kaçırdı. Genç futbolcunun sol ayağı ile sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Ogün son anda kornere tokatladı.

Dk. 14: Elazığ tehlikeli geldi… Kocaelispor kullandığı kornerin ardından kalesinde ani atak gördü. Bir anda çok adamlar Kocaelispor kalesinde biriken Elazığ’da Kaptan Arif’in şutu soldan dışarıya çıktı.

Dk. 16: Kocaelispor, Erdinç’in düşürülmesi ile serbest vuruş kazandı. Ferhat bu pozisyonda sarı kart gördü. Burak’ın ortasında topa Semih yükseldi, ancak top soldan az farkla auta çıktı.

Dk. 18: MUTLAK GOL KAÇTI: Kocaelispor gole çok yaklaştı. Sol kanatta Burak Süleyman topu ortaladı, Gökdeniz topa hamle yaptı, top sol kale direğini yaladı ve auta çıktı.

Dk. 21: YİNE İNANILMAZ BİR KAÇTI: Mesut sağ kanattaki Gökdeniz’i kaçırdı. Topla birlikte ceza sahasına sokulan Gökdeniz, Yakup’a pas verdi. Yakup’un topu içeriye çevirdi. Burak Süleyman topu kaleye göndermek isterken iki Elazığlı oyuncu golü önledi.

Dk. 25: Elazığ’da eski Darıca GB’li Tuncay Fındıkçı’nın şutunda top Ercüment’te kaldı.

ELAZIĞ 10 KİŞİ KALDI

Dk. 27: Elazığ Belediyespor’da takımın en iyi adamlarından Metehan Andaç Özlü ikinci yardımcı hakeme küfür ettiği gerekçesi ile direkt kırmızı kart gördü.

Dk. 31: Elazığ ekibinde Semih Ekmen’in şutunda Ercüment topu kornere tokatladı. Yine köşe vuruşunu Semih kullandı. Yakup’un başını sıyıran top herkesin bakışları arasında kaleye paralel gitti ve dışarıya çıktı. Net bir pozisyondu.

Dk. 34: Kocaelispor’da Batuhan, Arif’e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Dk. 37: DİREKTEN DÖNDÜ! Kocaelispor yine golle burun buruna geldi. Sol kanattan Burak Süleyman’ın yaptığı ortada Yakup’un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Yükselen topa Kemal hamle yaptı, Kemal’in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Dk.45: KALECİ MÜTHİŞ ÇIKARDI! Kocaelispor’da Burak Süleyman cezası önünden topu sol ayağı ile sağ köşeye gönderdi. Ancak Ogün sağına uçarak müthiş bir kurtarışa imza attı.

İLK YARI 0-0 SONA ERDİ

İlk yarı sonunda gerilimli anlar yaşandı. Mesut ile rakip kaptanı Arif tartıştı. Elazığ kulübesi de hakemi taciz etti. Ancak hakem Gökhan Özbulut, konuk ekibin davranışlarının etkisinde kalmadı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Dk. 47: Kocaelispor’da Burak Süleyman’ın ceza sahası dışından çektiği şut üstten auta çıktı.

Dk. 52: Talha’nın zorladığı pozisyonda Burak Süleyman kendisine gelen topu kaleye sağ ayağı ile gönderdi. Top üstten dışarıya çıktı.

Mücadeleyi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da izliyor.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL

DK. 60 GÖKDENİZZZZZ BAYRAKDARRRRRR

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL

2-0 TALHAAAAAAAA

Dk. 61: Kocaelispor aradığı golü Gökdeniz ile buldu. Kasım 2001 doğumlu Gökdeniz yaklaşık 25 metreden kaleye sert bir plase şut gönderdi. Maçın en iyi ismi kaleci Ogün bu şut karşısında çaresiz kaldı harika şutu izlemek zorunda kaldı. (2-0)

Dk. 63: Kocaelispor’da ikinci gol geldi. Yakup’un pasında savunma arkasına koşu yapan Gökdeniz kaleci Ogün’den sıyrıldı ve pasında Talha’ya al ad at dedi ve Talha için topu ağlara göndermek zor olmadı.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL

YAKUUUUUPPPPPP

Dk. 68: Kocaelispor farkı 3’e çıkardı. Burak Süleyman sağ kanattan topu taşıdı ve son çizgiden topu çevirdi. Kaleci Ogün’ün parmaklarından seken topa hareketlenen Yakup topu 3. kez Elazığ ağlarına gönderdi.

Dk. 68: Kocaelispor farkı 3’e çıkardı. Burak Süleyman sağ kanattan topu taşıdı ve son çizgiden topu çevirdi. Kaleci Ogün’ün parmaklarından seken topa hareketlenen Yakup topu 3. kez Elazığ ağlarına gönderdi.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL

YAKUUUPPPP DK. 86

Dk. 85: Kocaelispor Yakup ile bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topu alan ve rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Yakup sağ köşeye topu bıraktı. (4-0)

GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL

DK. 90 KEMAL CAN AYDEMİRRRR

Dk. 90: Kocaelispor’un 5. golü Kemal Can ile geldi. Sol kanattaki Erdinç’in pasında topa iyi yükselen ve kafası ile vuran Kemal sağ köşeden Kocaelispor adına 5. golü buldu.

MAÇ SONA ERDİ....

Kocaelispor SÜPER bitirdi! "5-0"

NOTLAR

KORKAK ADAMLAR İÇİN ŞEHİR YOK!

Kocaelispor taraftarı mükemmel koreografi ile tribünlere renk getirdi. No City For Coward Men “Korkak Adamlar İçin Şehir Yok” koreografisi dikkat çekti.

KLASİK KADROYA DÖNÜLDÜ

Kocaelispor’da Yakup ve Serdar Ümit, Ağrı 1970 maçında cezalı olduğu için forma giyemedi. İki futbolcu da Elazığ maçında 11’deki yerini aldı. Teknik adam Selahaddin Dinçel iki hafta önce kazanılan Erok maçının kadrosunu sahaya sürdü.

RAKİP İLK YARIDA 10 KİŞİ KALDI

Elazığ Belediyespor’da takımın en iyi adamlarından Metehan Andaç Özlü, bir pozisyon sonrasında ikinci yardımcı hakeme küfür ettiği gerekçesi ile direkt kırmızı kart gördü. Bu dakikadan sonra Yeşil Siyahlılar çok daha tempolu ve rakip yarı alanda çok adamla gol aradı.

İZAYDAŞ YİNE KOKUTTU

Kocaeli’nin çöp öğütme fabrikası olan İzaydaş maç esnasında saldığı gazla yine kokuttu. Maçı izleyen binler bir kez daha zor anlar yaşadı.

GERİ DÖNDÜLER!

Kocaelispor – Elazığ Belediyespor maçını 15 binden fazla taraftar izledi. Mücadele için saçma sapan bir yere inşa edilen Kocaeli Stadı’na gitmek isteyen cefakar taraftarın bir çoğu evlerine dönmek zorunda kaldı. Emniyet güçleri ile sık sık tartışan Kocaelispor taraftarı yine isyan etti.

ANTALYASPOR UNUTULMADI

Kocaelispor taraftarı, kardeş takımları Antalyaspor ve Kırmızı Beyazlı taraftar grubu 07 Gençlik lehine tezahürat yaptı. Yeşil Siyahlılar, Alanyaspor – Antalyaspor maçında Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüslerin camlarının kırılması ve yaşadıkları sıkıntılar nedeni ile destek mesajları yayınlamıştı.

ÜNİ ANTALYA MAÇTA

Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan Antalyaspor taraftarı, Kocaelispor’u Elazığ maçında desteklemeye geldi. Kırmızı Beyazlılar, kardeşleri Kocaelispor taraftarı ile birlikte tempo tutarken, maçta pankart da açtılar.

GECE MAÇI GİBİYDİ

Maç saatinde sıcaklık 16 dereceydi. Ancak hava kapalıydı. Maçı izleyenler “Gece maçına mı geldik?” dediler. Mücadelenin 15 dakikasında tribün içi ışıklar yandı.

HAKEME TACİZ

Kocaelispor – Elazığspor maçının ilk yarısı sonunda gerilimli anlar yaşandı. Mesut ile rakip takım kaptan Arif tartıştı. Elazığ kulübesi de hakemi taciz etti. Ancak hakem Gökhan Özbulut, konuk ekibin davranışlarının etkisinde kalmadı.

SERDAR TOPRAKTEPE DE İZLEDİ

Kocaelispor’un eski futbolcularından ve kaptanlarından Serdar Topraktepe de maçı Elazığ maçını izleyenler arasındaydı. Yeşil Siyahlı taraftar Serdar’a maç içinde klasikleşen “Serdar Serdar Serdar” tezahüratını yaptı.

PIRELLI’YE TEŞEKKÜRLER

İlimizin ve ülkemizin saygın fabrikalarından Pirelli, Elazığ maçında basın mensuplarını unutmadı. Fabrika, emekçi gazeteciler için kumanya ikramında bulundu.