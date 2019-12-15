Perilerin iyi mücadelesi galibiyet getirmedi: 85-66

İzmit Atatürk Spor Salonu’nda tıklım tıklım tribünler önünde oynanan mücadelenin ilk periyodu karşılıklı sayılarla geçildi ve ilk 10 dakika Fenerbahçe’nin 25-20 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda İzmit’in kısalarına iyi savunma yapan Fenerbahçe, Iagupova’yı da devreye soktu ve devre 30-42 sona erdi.

COURTNEY FAUL PROBLEMİ YAŞADI

Üçüncü çeyrekte İzmit’te Courtney erken faul sorunu yaşadı. Bu süreçte Sasa ile ayakta kalmaya çalışan İzmit Belediyespor, pota altında Elizabeth ve Stokes’in sayılarına engel olamadı ve İzmit Belediyespor üçüncü çeyreği 63-49 tamamladı. Son 10 dakikada savunmanın yüksek dozu karşısında sayı bulmakta güçlük çeken ekibimiz maçı 85-66 kaybetti.

HAFTAYA GALATASARAY GELİYOR

İzmit Belediyespor’da Williams 31, Sasa Cado 13, Gizem de 10 sayı ile oynadı. Fenerbahçe’de Iagupova 21, Elizabeth Williams 15, Zandalasini ve Stokes de 14’er sayı ile oynadı. İzmit Belediyespor 10. maçını 21 Aralık Pazar günü Galatasaray ile sahasında oynayacak. İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki maç saat 18.00’de başlayacak ve TİVİBU’dan canlı yayınlanacak. N Ahmet AKAY

İZMİT BELEDİYESPOR: 66-FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: 85

SALON: İzmit ATATÜRK

HAKEMLER: Tahsin Kuzu*, İzel Deniz Pehlivan**, Burak Yılmaz**

İZMİT BELEDİYESPOR: Özge Kavurmacıoğlu*, Talbert* (4), Williams**** (31), Gizem Yavuz*** (10), Monika Grigalauskyte* (4), Nazlı Bircan Gökdemir* (4), Cado** (13), Gamze Takmaz*, Melek Yusufoğlu*

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Williams** (15), Ayşe Cora* (4), Olcay Çakır Turgut**(11), Sevgi Uzun*, Tuğçe Canıtez* (6), Iagupova**** (21), Zandalasini** (14), Stokes*** (14), Anna Cruz*

1. PERİYOT: 20-25, 2. PERİYOT: 30-42, 3. PERİYOT: 49-63, MAÇ SONUCU: 66-85