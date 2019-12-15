İhsaniye zirveyi zorluyor: 2-5

Çınarlı maçında 2 maç ceza alan Suadiyespor, son cezalı maçını Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynadı. 9’ncu sırada ve 1 puanı bulunan Kartepe Suadiyespor, İhsaniye ile karşı karşıya geldi. Maçın tamamında üstün oynayan İhsaniyespor, ilk yarıyı 4-0 önde bitirdi. Maça hızlı başlayan Siyah Beyazlı ekip, Yusuf 1’inci ve 11.dakikada, Uğur’un 18’nci dakikada, Enes’in de 40. dakikada attıkları gollerle, ilk yarıyı önde bitirdi. Maçın ikinci yarısında Kartepe Suadiyespor, 60. ve 69. dakikada Burak Kan’ın attığı gollerle durumu 4-2 yaptı. Maç böyle bitecek denirken, 87. dakikada Yasin durumu 2-2 yaptı ve maç bu skorla sona erdi. İhsaniye bu galibiyetle puanını 22’şe çıkardı, Kartepe Suadiyespor ise aldığı farklı mağlubiyet sonrasında 1 puanda kaldı ve havlu attı. Lider Arslanbey GB ise Cephanelik’te Bağdatspor’u 5-0, Başiskele Damlarspor Gebze Hidropaks Tayfunspor’u 2-0 yenerken, lider Çınarlıspor, Köseköy Ateşspor ile 1-1 berabere kaldı.

KARTEPE SUADİYE: 2-GÖLCÜK İHSANİYESPOR: 5

STAT: M.Ali Kağıtçı (Lig A)

HAKEMLER: Burak Erden ***, Ömer Tan ***, Talat Özçelik ***

KARTEPE SUADİYESPOR: Uğur **, Yusuf ** (Fatih **), Oğuzhan Sarı ** (Oğuzhan Top **), Hakan **, Mehmet ***, Muhammet Hicret **, Muhammet Tarık **, Tolga ** (Onur **), Burak Kaan ***, Halil **, Cihan **

GÖLCÜK İHSANİYESPOR: Harun ***, Orhan ***, Emirhan *** (Cenk **), Uğur ***, Enes ***, Emrah ***, Murat *** (Uğurcan **), Yasin ***, Salih ***, Yusuf ***, Bülent *** (Yiğit **)

GOLLER: Burak Kaan dk.60-69 (Kartepe Suadiyespor),Yusuf dk.1-11, Uğur dk.18, Enes dk.40, Yasin dk.87