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‘TAN-TUN’i yok… BAM BAM BAM… : 5-1

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi B Grubu’nda hafta geride kaldı. Lider Mertspor, Esenspor’u tam 5-1 yenerek zirvede arayı 2 puan açarken, eski liderler Tavşancıl ve Gültepe berabere kalınca, adeta ekmeğine yağ sürüldü.

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Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi B Grubu’nda hafta geride kaldı. Lider Mertspor, Esenspor’u tam 5-1 yenerek zirvede arayı 2 puan açarken, eski liderler Tavşancıl ve Gültepe berabere kalınca, adeta ekmeğine yağ sürüldü. Mertsporlular maç sonrasında soluğu Ce-Sa Tantuni’de aldı. Mekanın sahibi Tayfun Mermer, eski başkan Ali Kurt ve kurucu eski yönetici Mehmet çoban takıma yemek verdi.

Bugün 13:24 TSİ - Spor

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