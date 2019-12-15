Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi B Grubu’nda hafta geride kaldı. Lider Mertspor, Esenspor’u tam 5-1 yenerek zirvede arayı 2 puan açarken, eski liderler Tavşancıl ve Gültepe berabere kalınca, adeta ekmeğine yağ sürüldü. Mertsporlular maç sonrasında soluğu Ce-Sa Tantuni’de aldı. Mekanın sahibi Tayfun Mermer, eski başkan Ali Kurt ve kurucu eski yönetici Mehmet çoban takıma yemek verdi.
Bugün 13:24 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:27 TSİ
‘TAN-TUN’i yok… BAM BAM BAM… : 5-1
Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi B Grubu’nda hafta geride kaldı. Lider Mertspor, Esenspor’u tam 5-1 yenerek zirvede arayı 2 puan açarken, eski liderler Tavşancıl ve Gültepe berabere kalınca, adeta ekmeğine yağ sürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz