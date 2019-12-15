CHP Darıca ile kongreleri başlattı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Darıca’da 17 Kasım tarihinde gerçekleştirilen mahalle delege seçimlerinin ardından 244 delege belirlendi. Delege seçim süreci tamamlanırken mevcut İlçe Başkanı Gürer Yıldırım aday olmayacağını açıklarken bugün Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde ilçe kongresi başladı. İlçe başkanlığı için Gökhan Aktaş ve Ebru Tayanç aday oldu.

Bugün gerçekleştirilen kongrede divan başkanlığını CHP PM Üyesi Eren Erdem üstlenirken, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP Darıca İlçe Başkanı Gürer Yıldırım, eski milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ve çok sayıda partili hazır bulundu. Saat 17.00’de oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından ilçe başkanı belirlenecek.