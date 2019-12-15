Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:30 TSİ- Gündem G: Bugün 13:33 TSİ

CHP Darıca ile kongreleri başlattı

CHP Darıca İlçe Başkanlığı’nın 5. Olağan İlçe Kongresi, Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleşiyor. Kongrede divan başkanlığını CHP PM Üyesi Eren Erdem üstlendi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Darıca’da 17 Kasım tarihinde gerçekleştirilen mahalle delege seçimlerinin ardından 244 delege belirlendi. Delege seçim süreci tamamlanırken mevcut İlçe Başkanı Gürer Yıldırım aday olmayacağını açıklarken bugün Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde ilçe kongresi başladı. İlçe başkanlığı için Gökhan Aktaş ve Ebru Tayanç aday oldu.

Bugün gerçekleştirilen kongrede divan başkanlığını CHP PM Üyesi Eren Erdem üstlenirken, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP Darıca İlçe Başkanı Gürer Yıldırım, eski milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ve çok sayıda partili hazır bulundu. Saat 17.00’de oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından ilçe başkanı belirlenecek.

Bugün 13:30 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Emekli maaşlarına artış göründü mask
Emekli maaşlarına artış göründü
Haluk Levent'ten İzmit Belediyesi'ne teşekkür mask
Haluk Levent'ten İzmit Belediyesi'ne teşekkür
Wolkswagen’den yine geri vites mask
Wolkswagen’den yine geri vites
Doğan Demir’e Alevilerden kınama mask
Doğan Demir’e Alevilerden kınama
Cemil Yaman’ın acı günü mask
Cemil Yaman’ın acı günü
BELSA’daki ruhsat kriziyle ilgili yeni gelişme! mask
BELSA’daki ruhsat kriziyle ilgili yeni gelişme!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması mask
Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması
Kocaeli Valiliği taşınacak! mask
Kocaeli Valiliği taşınacak!
Perşembe Pazarı kararı çok konuşulacak! mask
Perşembe Pazarı kararı çok konuşulacak!
Sahibinden satılık uçak! mask
Sahibinden satılık uçak!
Engelli çalışandan Gebze Belediyesi’ne sürgün suçlaması mask
Engelli çalışandan Gebze Belediyesi’ne sürgün suçlaması
İzmit Belediyesi ve TÜM-BEL-SENTİS’i imzaladı mask
İzmit Belediyesi ve TÜM-BEL-SENTİS’i imzaladı

GALERİ

Taraftarlar birbirine girdi mask
Taraftarlar birbirine girdi
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı mask
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı
Kocaeli yarışında at bariyere girdi! mask
Kocaeli yarışında at bariyere girdi!
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi mask
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat mask
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat
Kandıra’da rehine krizi! mask
Kandıra’da rehine krizi!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL