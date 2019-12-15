Akçaray D-100'ü işte böyle geçeçek

Geçtiğimiz günlerde Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın‘ın deneme sürüşlerini gerçekleştirdiği Plajyolu uzatma hattı, işletmeye açılarak yolcu taşımaya başlamıştı. Şimdi de hattın İzmit Kuruçeşme’ye uzaması için proje çalışmalarının sonuna gelindi. Projenin detayları hakkında yerinde bilgi alan Başkan Büyükakın’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Mustafa Altay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ile Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi eşlik etti.

“KURUÇEŞME MEYDANDA SONLANACAK”

Kocaelilerin çok sevdiği ve yoğun ilgi gösterdiği Akçaray’ın Kuruçeşme uzatma hattı, hizmete giren Plajyolu istasyonundan başlayarak Kuruçeşme meydanda sonlanacak. 870 metre uzunluğunda ve bir istasyona sahip olacak uzatma hattı, D-100 karayolu üzerinden köprü ile geçecek ve sonrasında hemzemin olarak hizmet verecek. Kuruçeşme tramvay hattının yapılması ile birlikte, D-100 karayolu üzerinde bulunan sinyalize kavşak kaldırılarak Kuruçeşme girişinde yaşanan trafik sıkışıklığı önüne geçilecek.

“YAPIM İŞLERİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI BAŞLATACAĞIZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından Kuruçeşme uzatma hattı ile ilgili ön proje çalışmaları tamamladığını dile getiren Başkan Büyükakın, “Bu kapsamda Jeolojik ve Geoteknik işler için sondaj çalışmaları yaptık. Yaya sirkülasyonu ve lastik tekerlekli araçların trafik etkisi için simülasyonlar da gerçekleştirdik. Tramvay hattı ile ilgili plan, profil, altyapı ve üstyapı, tramvay köprüsü ön projeleri tamamlayarak Karayolları Genel Müdürlüğünden onayları da aldık. Uzatma hattı projelerinin yeni yılın ilk aylarında tamamlanmasının ardından yapım işleri için gerekli çalışmaları başlatacağız” açıklamasını yaptı.

“HİZMET AŞKIYLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi olarak doğrudan insan hayatına dokunan projelerle Kocaelilerin hizmetinde olduklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Bir taraftan insanımızın gönlüne girerken diğer bir taraftan da hizmet aşkıyla çalışmaya devam ediyoruz. Mutlu Şehir hedefiyle halkımızın hayatı kolaylaştıracak projeleri yapmaya devam edeceğiz. Bunlardan bir tanesi de uzatacağımız bu Akçaray hattıdır. Tek amacımız var halkımızın hizmetlerimizle mutlu olmasıdır” açıklamasını yaptı.