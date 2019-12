Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Engin Duymaz, MHP İl Sekreteri İzzet Erdem ve Bahadır Bostancı arasında geçen daha sonra yargıya taşınan video ile ilgili yazılı basın açıklaması gerçekleştirdi.

“BİZLERE GÖREV DAĞILIMI YAPAR”

Duymaz yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Milliyetçi Hareket Partisi’nin son 10-15 yılına baktığınız zaman bunu anlarsınız. Nasıl ki milletvekillerimize yapılan kaset kumpası ve nasıl bir oyun oynandığını hiç unutmadık şimdi de Kocaeli’de bu davaya sahip çıkan her türlü oyunlara göğüs geren her türlü saldırıya karşı davasını savunan teşkilatlarına sahip çıkıp partimizi yücelten Sayın Aydın Ünlü her gün sabah 9’da göreve başlar akşam 11’de evine dönen bir başkandır. Hem teşkilatı hem partilileri hem vatandaşın işleriyle ilgilenir dertleriyle dertlenir, partiye kim gelirse gelsin daima güleryüzlü ve misafirperver davranır. Genel başkanımızdan gelen talimatları harfiyen yerine getirmek için bizlere görev dağılımı yapar.

“KUMPASÇILARIN UNUTTUĞU BİRİ VAR”

Bu çalışmalara karşı oyumuzun barajın çok altında kalacağını söyleyen bu kumpasçıların oyununa gelen bazı yazarlar çok mahcup olup utanmışlardır. MHP’yi küçük göstermeye çalıştılar. Kumpasçıların unuttuğu biri vardı. Kocaeli’deki uç beyimiz Aydın Ünlü beyefendi. Kendisi ve ekibi güzel bir çalışma yaparak Türkiye ortalamasının üstünde oy almıştır. Milletvekilimizi çıkarmışız. Tabii ki Sayın Aydın Ünlü ve ekibine kumpas oyunları yapacaklar. Aydın Ünlü 8 yıllık il başkanımızdır. Her zaman yanında olduk ve her zaman ölümüne yanında olmaya devam edeceğiz. Bunu bu düzenbazlar anlasın. Biz Kocaeli teşkilatları olarak uçbeyimiz ve il başkanımız Aydın Ünlü beye güvendik inandık ve her zaman yaptığı işlere gözü kapalı imzamızı atarız.

“ÖRNEK BİR İL BAŞKANIDIR”

İl başkanım cumhur ittifakını anlayan çok güzel yöneten çalışmalarıyla genel başkanımızla en uyumlu çalışan bir il başkanımızdır. Genel başkanımın yol arkadaşıdır. İl başkanım hem vizyonuyla hem hitabetiyle örnek bir il başkanıdır. Genel merkezimizin sevdiği değer verdiği bir il başkanımızdır. Böyle bir iftiraya kumpasa genel başkanımız inanmamıştır. Bunun için Aydın Ünlü’nün teşkilatına partisine nasıl bir emek verdiğini tüm Kocaeli biliyor. Onun için sayın Aydın Ünlü’ye böyle oyunlar. kumpaslar sökmez. Çünkü tüm Kocaeli teşkilatları yanındadır. Çünkü Aydın Ünlü ve ekibi gerçek ülkücülerdir. Herkesin bunu bilmesi kafasına sokması gerekir. Çünkü Aydın Ünlü Kocaeli’de bir markadır ve büyük bir değerdir.”