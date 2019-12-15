Edinilen bilgilere göre Kozluk Mahallesi Orhan Veli Sokak’ta ikamet etmekte olan, Seka Camii’nde sabah namazı kılarken kalp krizi geçiren Ahmet Yenigün (80) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 5 çocuk babası Ahmet Yenigün’ün cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Seka Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’na defnedilecek.
Bugün 14:18 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:23 TSİ
Sabah namazını kılarken hayatını kaybetti
Kozluk Mahallesi Orhan Veli Sokak’ta ikamet eden 80 yaşındaki Ahmet Yenigün, Seka Camii’nde sabah namazını kılarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz