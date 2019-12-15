Sabah namazını kılarken hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre Kozluk Mahallesi Orhan Veli Sokak’ta ikamet etmekte olan, Seka Camii’nde sabah namazı kılarken kalp krizi geçiren Ahmet Yenigün (80) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 5 çocuk babası Ahmet Yenigün’ün cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Seka Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’na defnedilecek.