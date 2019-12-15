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Sabah namazını kılarken hayatını kaybetti

Kozluk Mahallesi Orhan Veli Sokak’ta ikamet eden 80 yaşındaki Ahmet Yenigün, Seka Camii’nde sabah namazını kılarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Edinilen bilgilere göre Kozluk Mahallesi Orhan Veli Sokak’ta ikamet etmekte olan, Seka Camii’nde sabah namazı kılarken kalp krizi geçiren Ahmet Yenigün (80) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 5 çocuk babası Ahmet Yenigün’ün cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Seka Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından  Kent Mezarlığı’na defnedilecek.

Bugün 14:18 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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