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Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora Lisesi dayanışma kahvaltısında buluştu

Karamürsel’in önemli eğitim kurumları arasında yer alan Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen Geleneksel Birlik ve Dayanışma Kahvaltısı ’nın 17’ncsi gerçekleştirildi
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Karamürsel’in önemli eğitim kurumları arasında yer alan Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen ‘Birlik ve Dayanışma Kahvaltısı’nın 17’ncisi organize edildi.  Karamürsel Yelken Kafe’de düzenlenen kahvaltıya İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya,İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Ejderoğlu, AKP Karamürsel Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, CHP Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Hamiyet Eraslan, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı

BAYRAM’DAN TEŞEKKÜR

Kahvaltı programı nedeniyle düşüncelerini dile getiren Okul Müdürü Zeki Bayram, “Okullarımızdaki eğitimlerin gelişmesi için, Okul Aile Birliklerinin aktif olarak çalışması gerektiğine inanıyoruz. Sonuçta eğitim sadece öğrenci ve öğretmen arasında gelişmiyor. Velilerimizin de bizlere birçok konuda önemli yardımları bulunuyor. Bu nedenle bizi bugün bir araya getiren Okul Aile Birliği yönetimimiz ve üyelerine teşekkür ediyorum” dedi. Bayram’dan sonra söz alan Okul Aile Birliği Başkanı Esra Ayşen de katkılarından dolayı başta Okul Müdürü Zeki Bayram olmak üzere diğer velilere teşekkür etti.

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