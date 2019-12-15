Beyda Budak'a 'Vefa' plaketi

Körfez Hereke Sümer İlkokulu'ndaki görevinden Hedise Evyap Okulu'na atanan Beyda Budak'a, Körfez Hereke Sümer İlkokulu Okul Müdürü Suat Yazan bugüne kadar ortaya koyduğu özveri ve hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi. Beyda Budak da bir aile gibi olduğu arkadaşlarından ayrılmanın hüznünü yaşadığını belirterek, herkesten helallik istedi.