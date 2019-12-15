Körfez Hereke Sümer İlkokulu'ndaki görevinden Hedise Evyap Okulu'na atanan Beyda Budak'a, Körfez Hereke Sümer İlkokulu Okul Müdürü Suat Yazan bugüne kadar ortaya koyduğu özveri ve hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi. Beyda Budak da bir aile gibi olduğu arkadaşlarından ayrılmanın hüznünü yaşadığını belirterek, herkesten helallik istedi.
Bugün 15:10 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:15 TSİ
Beyda Budak'a 'Vefa' plaketi
Hedise Evyap Okulu'na atanan Beyda Budak'a, Körfez Hereke Sümer İlkokulu Okul Müdürü, ortaya koyduğu özveri ve hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz