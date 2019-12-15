Minikler duygularını tanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin önemli projeleri arasında yer alan Kılavuz Gençlik Modelinin ilk ve ortaokul ayağını oluşturan Bilgievleri ‘nde öğrenim gören minikler, rehberlik servisi tarafından hazırlanan ‘duygularımı tanıyorum’ atölyesiyle iç dünyalarını anlama ve duygularını yönetme bağlamında önemli bilgiler elde etti. Atölye kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, çocukların iletişim becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği de kaydedildi.
GELİŞMELERİ TAKİP EDİLİYOR
Duygularımı tanıyorum atölyesinde öğrencilerle bire birde ilgilenen uzman eğitmenler, miniklerle alakalı rapor tutup gelişimlerini de takip edebiliyorlar. Her atölye 3 hafta sürerken yapılan eğitimler sonunda miniklerin gelişimlerinde olumlu mesafe kat ediliyor. Atölye sayesinde duygularıyla davranışlarını yönetme becerisi kazanan miniklerin daha üretken olduğu öğrenildi. Duygularımı tanıyorum atölyesi katılan Bilgievi öğrencilerin sorun çözmede pratik kazandığı belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz