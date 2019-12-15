Karamürselli Kıbrıs gazilerine ‘Berat’ takdim edildi

Türkiye Cumhuriyeti tarafından, Kıbrıs’ta yaşayan Türk vatandaşların haklarını korumak ve bölgede barışı tesis etmek için 20 Temmuz 1974'te başlatılan harekata Karamürsel’den katılıp, gazi olan 44 isme madalya ve berat belgeleri takdim edildi. Karamürsel Öğretmenler Evi Sosyal Tesislerinde düzenlenen madalya ve berat takdim törenine Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Gölükcü, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Gölcük Sosyal Hizmetleri Merkezi Müdürü Memnune Çiftçioğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli İl Başkanı Nurettin Recep Sağlık, yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Temsilcisi Yaşar Göközkut, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Temsilcisi Mehmet Arslan, daire amirleri, gaziler ve aileleri katıldı.

CANBABA: MERHAMETİMİZİ GÖSTERDİK

‘Kıbrıs Barış HarekâtıMillî Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni’nde konuşan Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, “Türk milletini, millet yapan en önemli unsurlardan biri merhamet ve vefa duygusudur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmesinde büyük rol oynayan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi. Konuşmaların ardından geçilen berat takdim töreninde Kıbrıs Gazilerine ve vefat eden gazilerin yakınlarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından hazırlanan madalya ve beratları takdim edildi. Törende duygularını dile getiren Kıbrıs gazisi Ahmet Kılınç ise, torunlarının madalyalarını görmeleri nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi.