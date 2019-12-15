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KOÜ, Prof. Dr. Karasu’yu konuk etti

Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu, Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay MYO’nun misafiri oldu
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Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu, Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin akademisyenleri arasında yer alan Prof. Dr. Bekir Karasuyu “Dünden Bugüne Seramik Sırları” konulu konferans ile ağırladı. Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe alan öğrencilerinin yanı sıra okul idarecileri, akademisyenler, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik alanı öğrencileri ile çok sayıda davetli katıldı.

SERAMİK SIRLARI

Konferans kapsamında öğrencilere önemli bilgiler aktaran Prof. Dr. Karasu, seramiğin sırları, tarihçesi, çeşitleri, endüstriyel ve artistik olarak kullanımı hakkında bilgiler verdi. Konferansın ardından Değirmendere Ali Özbay MYO Müdür Yardımcısı ve El Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nermin Demirkol, Prof. Dr. Karasu’ya katılımlarından dolayı teşekkür ederek, sertifika takdim etti. Program, seramik sanatçısı Hakan Öcel tarafından, Karasu’nun fotoğrafının yer aldığı seramiğin Karasu’ya hediye edilmesi ile son buldu.

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