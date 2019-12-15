Kongrede aday, adaylıktan çekildi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Darıca’da 17 Kasım tarihinde gerçekleştirilen mahalle delege seçimlerinin ardından 244 delege belirlendi. Delege seçim süreci tamamlanırken mevcut İlçe Başkanı Gürer Yıldırım aday olmayacağını açıklarken bugün Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde ilçe kongresi başladı. İlçe başkanlığı için Gökhan Aktaş ve Ebru Tayanç aday oldu.

Kongrede CHP Darıca İlçe Kadın Kolları eski başkanı Ebru Tayanç adaylıktan çekildi. Gökhan Aktaş tek aday olurken, Tayanç adaylıktan çekildiğini duyurdu. Tayanç, 2019 yerel seçimlerinde seçimlere kısa bir süre kala görevinden istifa etmişti.

“DELEGE BASKI ALTINDAYDI”

Tayanç, kongrede yaptığı konuşmada, “Ben bu seçimde sadece ve sadece yıprandım. 15 gün içinde hiçbir şekilde yanıma gelmeyen aday benimle burada tokalaşıyor. Ben ortam karışmasın diye imzamı verdim. Seçim kampanyam başladığı sürece delege baskı altındaydı. Ben 30 senedir CHP’liyim. Burası CHP, hiç kimsenin ipoteğinde değil. Biz bu yola 3 tane kadınla çıktık. Bu yola çıkarken herkes ‘Yok bunun arkasında Yakup Törk var, şu var, bu var’ dendi” dedi.

“UTANMADINIZ MI?

Tayanç sözlerinin devamında, “Ben birlik ve beraberlik peşindeyken bazıları kendi çıkarları menfaatleri için bir şeyler yapıyor. O beni ilgilendirmiyor. Neticede burası Cumhuriyet Halk Partisi, hepimizin yeri. Burası hepimizin yeri diyenlerin. Neden bizim kavgamız böyle? Hepsi birbirinin arkasından konuşuyor. Ben bir kadın olarak çıktım hiçbiriniz bana sahip çıkmadınız. Bir taneniz beni tebrik etmedi. ‘Onun ilçe toplantısına giden haindir, dönektir’ dediniz. Benden olmayan bertaraftır diyensiniz. Kadınlar seçimleri kazandırıyor. Beni bir tebrik bile etmediniz. Utanmadınız mı? Ben medeni cesaretimi kullandım. Ne haliniz varsa görün” ifadelerinin ardından tepki sesleri yükseldi.

İŞTE GÖKHAN AKTAŞ’IN YÖNETİMİ

Metin Öztürk, Günay Köse, Turan Kuruca, Serkan Güven,Mesut Akçam, Name Fidan Yılmaz, Hüseyin Cihan Özaltan, Sedat Durmaz, Mert Bayraktaroğlu, Esra Şeflek, Zekeriya Gültekin, Taner Turan ve Özlem Çelik.