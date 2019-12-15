Çayırova’da adaylar yarışıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çayırova İlçe Başkanlığı’nın 5. Olağan İlçe Kongresi bugün Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştiriliyor. 9 mahallede gerçekleşen seçimlerde toplam 155 delege belirlenirken ilçe kongresi öncesi mevcut İlçe Başkanı Çetin Hartamacı aday olmayacağını duyurmuştu.

Mevcut ilçe başkanı Çetin Hartamacı gazetemize yaptığı açıklamada “Daha dinamik, heyecanlı ve gençlerden oluşacak yeni kadrolara yer açmamız gerektiğini belirtmek istiyorum” ifadeleriyle aday olmayacağını belirtirken, başkanlık için Çayırova eski İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cihan Soyluçiçek, Binali Eniş ve Suna Çınar yarışıyor.

Düzenlenen kongreye ise CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP Kocaeli İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, CHP Çayırova İlçe Başkanı Çetin Hartamacı, il ve ilçe yöneticileri, misafir ilçe başkanları, STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda partili katılım gösterdi. Kongrenin divan başkanlığını İstanbul Milletvekili Özgür Karabat yapıyor. Kongrede ilçe başkanlığı için Cihan Soyluçiçek, Suna Çınar ve Binali Eniş, Çayırova’daki 170 delegenin oyunu bekleyecek.