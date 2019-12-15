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Asgari ücret için flaş teklif!

Asgari ücret 2020'de ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini korurken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı’dan "2020 yılı için geçerli asgari ücretin vergiden muaf tutulup 2019 TÜİK enflasyon artış oranı ilave edilerek 2 bin 865 lira 40 kuruş brüt, net 2 bin 650 lira 50 kuruş olması sağlanmalıdır." önerisi geldi.
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Asgari ücret görüşmeleri sürüyor. Yaklaşık 7 milyon çalışanın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarında. İkinci toplantısını 10 Aralık'ta işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştiren Komisyon, üçüncü toplantısını 17 Aralık'ta işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) yapacak. Asgari ücrete ilişkin tarafların görüşleri belli. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" dedi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "hem geçim ücretini hem de milli gelir artışını dikkate aldığımızda asgari ücret talebimiz en az net 3 bin 200 TL'dir." ifadelerini kullandı.

'ASGARİ ÜCRET VERGİDEN MUAF TUTULMALIDIR!

Konuya ilişkin siyaset cephesinden son öneri ise İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, düzenlediği basın şunları kaydetti: "Asgari ücret mutlak surette vergiden muaf tutulmalıdır. Ayrıca asgari ücret tespitinde kullanılan, enflasyon kriteri hesaplama yöntemi değiştirilmelidir. TÜİK tarafından hesaplanan genel enflasyon oranı değil, asgari ücretlinin bütçesindeki en önemli harcama kalemlerini oluşturan gıda, barınma, ısınma, ulaşım ve eğitim harcamaları baz alınarak hesaplanacak Özel Enflasyon Oranı (Endeksi) üzerinden asgari ücrete zam yapılmasını öngörmekteyiz. 2020 yılı için geçerli asgari ücretin vergiden muaf tutulup 2019 TÜİK enflasyon artış oranı ilave edilerek 2 bin 865 lira 40 kuruş brüt, net olarak ise 2 bin 650 lira 50 kuruş olması sağlanmalıdır."

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