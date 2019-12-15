Erzurumlulardan Topal’a destek

Kentin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Kocaeli Erzurumlular Vakfı yönetiminin kent genelindeki ziyaretleri sürüyor. Vakıf Başkanı Ahmet Önal ile yönetim kurulu üyelerinden Erdal Durmuş, önceki gün DarıcaKazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Sıddık Topal’ı makamında ziyaret etti.
ÖNAL’DAN BAŞARI DİLEĞİ
Muhtarlık binasında gerçekleşen buluşma sırasında konuşan Vakıf Başkanı Ahmet Önal, hemşerileri olan Muhtar Sıddık Topal’ın bu göreve seçilmesinin kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, “Muhtarımızın yöresinde sevildiğini ve saygınlık gördüğünü zaten biliyoruz. Görevinde başarılı olacağına yürekten inanıyoruz” dedi.
DESTEKLERİ ÖNEMLİ
Konukları ile yakından ilgilenen, ilk kez göreve seçilen ve bölgesindeki saygın kişiliği ile tanınan Muhtar Sıddık Topal ise, “Kazım Karabekir Mahallemiz, çok özel bir bölge. İşimiz zor olsa da halkımızın desteği ile bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Ayrıca hemşerilerimizin desteği de bu yolda bizim en büyük gücümüz olacaktır” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz