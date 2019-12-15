Büyükakın: Gençlerimizin sorgulamasını istiyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Hereke Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği (HERGES) Başkanı Mehmet Şahin ve yönetimini makamında konuk etti. Nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, Şahin ve heyetine Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde ortaya koyduğu spor ve gençlik alanlarında çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hereke bölgesindeki hizmetleri için HERGES Derneği’ne teşekkür eden Başkan Büyükakın, gençlere hizmet üreten sivil toplum kuruluşlarının önemli olduğunu söyledi.

BÜYÜKAKIN: GENÇLİK İÇİN HAZIRIZ

Yaptıkları faaliyetlerle bölgede yaşayan 4 bin 500 gence ulaştıklarını aktaran HERGES Dernek Başkanı Mehmet Şahin, “Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Ödüllü İlmihal Yarışması düzenledik. Yarışma vesilesiyle gençlerin manevi kültürlerinin gelişmesine katkı sunmaya çalışıyoruz” dedi. Gençlerin geleceklerine değer katacak her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlere desteklerinin artarak devam edeceğini söyleyen Başkan Büyükakın ise, “Gençlerimizden okumalarını araştırmalarını ve sorgulamalarını istiyoruz. Ülkesi için bilime, sanata, kültüre, spora ve dünyanın gittiği yeri anlayan bir nesil için bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.