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100 bin sosyal konuta başvurular bugün başlıyor

‘Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesi için talep toplama işlemi bugn başlıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle ‘Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesi için talep toplama işlemi yarın başlıyor. Mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanacak.

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Yorumlar

(2)
02

Erol Demirbek - önce dairenin tapusunu verip sonra para ve taksitleri kabul ediyor mu ? etmiyorsa uygun değil devlet vatandaşına güvenmiyor demektir. mobilyacı bile mobilyayı eve getirdikten sonra taksitleri alıyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Aralık 21:59
01

Erol Demirbek - ÖNCE KONUT SONRA ÖDEME OLMALI . YOKSA OLMAZ

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Aralık 16:22

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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