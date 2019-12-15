Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle ‘Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesi için talep toplama işlemi yarın başlıyor. Mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanacak.
Dün 15:53 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:00 TSİ
100 bin sosyal konuta başvurular bugün başlıyor
‘Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesi için talep toplama işlemi bugn başlıyor
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Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek - önce dairenin tapusunu verip sonra para ve taksitleri kabul ediyor mu ? etmiyorsa uygun değil devlet vatandaşına güvenmiyor demektir. mobilyacı bile mobilyayı eve getirdikten sonra taksitleri alıyor
Erol Demirbek - ÖNCE KONUT SONRA ÖDEME OLMALI . YOKSA OLMAZ
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