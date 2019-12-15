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TOKİ, 100 bin konut için talep toplamaya başladı

‘Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesi için talep toplama işlemi dün itibariyle başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle ‘Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesi için talep toplama işlemi yarın başlıyor. Mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanacak. Proje kapsamında vatandaşlar 20 yıl vadeyle kira öder gibi ev sahibi olacak.

KOCAELİ'DE 3 BİN KONUT

100 bin konut projesinde Kocaeli'nin payına düşen konut sayısı ise 3000 olacak. Kocaeli'nin İzmit, Gebze ve Körfez ilçelerinde yapılacak olan konutlar 2+1 ve 3+1 olarak değişecek. İlçelere göre yapılacak konut sayısı şöyle; İzmit'te 1250 konut yapılacak. Yapılan 1250 konutun 875'i 2+1 375'i 3+1 olacak. Körfez'de ise 1500 konutun 1050'si 2+1 450'si ise 3+1 olacak. Son olarak Gebze'de 250 konut inşa edilecek. İnşa edilen konutun 175'i 2+1 75'i 3+1 olacak.

YÜZDE 10 PEŞİN, 240 TAKSİT

2+1 dairelerde yüzde 10 peşinatın ardından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkânını sağlanacak. 3+1 daireler de yüzde 10 peşinata mukabil, aylık 1022 TL’den başlayan taksitlerle 240 ayda tamamlanacak. Bu konutlar 2+1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olarak projelendirilecektir. Başvuru bedelleri 2 +1 daireler için 500, 3+1 daireler için bin TL olacak. 

 

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Yorumlar

(3)
03

VATANDAŞ - asgari ücretli hem oturdugu evin kirasını verecek hemide bu olmayan konutun aylık en az 1022 tlsini ödeyecek.taş yesin gariban

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 16 Aralık 11:54
02

Erol Demirbek - önce dairenin tapusunu verip sonra para ve taksitleri kabul ediyor mu ? etmiyorsa uygun değil devlet vatandaşına güvenmiyor demektir. mobilyacı bile mobilyayı eve getirdikten sonra taksitleri alıyor

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 15 Aralık 21:59
01

Erol Demirbek - ÖNCE KONUT SONRA ÖDEME OLMALI . YOKSA OLMAZ

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 15 Aralık 16:22
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