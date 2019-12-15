İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Serdar Mahallesi Girgin Sokak No: 5 – 7 arasındaki imar yoluna yapılacak duvar için “Taş Duvar Yapım İşi İhalesi” gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi toplantı salonunda açık ihale usulü gerçekleştirilen ve İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan ihaleye 4 firma teklif verdi. Verilen teklifler Sadin Adar 249.918,27 TL, Gersut İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. 288.666,29 TL, Canoğlu Mühendislik/Erkan Bayat 197.864,71 TL, S G C İnşaat Altyapı Haf. Nak. ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 283.066,95 TL olarak belirtildi. Yaklaşık maliyeti 326.775,37 TL olarak belirlenen ihalede işin süresi 120 gün olarak açıklandı. Kazanan firmanın değerlendirmeler tamamlandıktan sonra açıklanacağı belirtildi.
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Taşduvar ihalesine 4 firmadan teklif
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Serdar Mahallesi Girgin Sokak No: 5 – 7 arasındaki imar yoluna yapılacak duvar için “Taş Duvar Yapım İşi İhalesi” için 4 firma teklif verdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz