Salim Dervişoğlu’na ferforje korkuluk

D-100 Karayoluna alternatif olarak hizmet veren ve çift şeritli modern bir yol haline dönüştürülen Salim Dervişoğlu Caddesi’nde ferforje korkuluk imalatı yapılıyor. Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından yapılan ferforje imalatıyla caddenin hem yol güvenliğinin arttırılması, hem de görsel olarak zenginleşmesi amaçlanıyor.

1.500 METRE FERFORJE

Bu kapsamda caddenin ilk etabında bin 250 metre ferforje imalatı yapılmıştı. İkinci etaptaki çalışmalarına devam eden ekipler, toplamda bin 500 metrelik ferforje imalatının şu ana kadar 300 metresini tamamladı. Salim Dervişoğlu Caddesinin bazı bölümlerinin yan kısımlarında perde beton duvarlar bulunuyor.