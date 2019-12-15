Kocaelispor, Elazığ’ı “7” ve SÜPER BİTİRDİ! “5-0”

Kocaelispor ilk yarının son maçında, 3 maçlık galibiyet serisi ile İzmit’e moralli gelen Elazığ Belediyespor’u konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında şov yapan Yeşil Siyahlılar ilk yarıda 10 kişi kalan rakibini Yakup (2), Gökdeniz, Talha ve Kemal Can’ın golleri ile 5-0 mağlup etti. 7’de 7 yaparak seriyi sürdüren Kocaelispor puanını 37’ye çıkardı ve sezonun ilk yarısını süper bitirdi.

ELAZIĞ İLK YARIDA 10 KİŞİ KALDI

Kocaelispor maç boyunca oyunun hakimiydi. İlk 45 dakikada Gökdeniz ile 2 mutlak gol kaçıran, Burak Süleyman ile gole yaklaşan, Yakup’un bir topunun direkten döndüğü Yeşil Siyahlılar soyunma odasına 0-0 berabere girerken, Elazığ’ın ilk yarıda Arif ve Semih ile tehlikeli pozisyonları vardı. 27. dakikada konuk ekipte Metehan Andaç, ikinci yardımcı hakeme bir pozisyonun ardından hakaret edince Elazığ ekibi sahada 10 kişi kaldı.

PERDEYİ GENÇ GÖKDENİZ AÇTI

Kocaelispor, İkinci yarıda tüm hatları ile rakip kaleye gol için yüklendi. 61’de genç Gökdeniz perdeyi açan isim oldu. Aynı futbolcu 2 dakika sonra Talha’ya gol attırdı. Böylece 7 numaralı Gökdeniz sezonun ilk yarısını 7 gol 6 asistle tamamladı. Skor olarak rahatlayan ekibimiz Yakup ile 3. golü 68’de buldu. Bitime 4 dakika kala Yakup şık bir gole daha imza attı ve ligdeki gol sayısını 10’a çıkardı. Son anlarda Kapı Kemal kafayı çalıştırdı ve maçın skorunu tayin etti. “5-0”

ERCÜMENT’İN BABALIĞI

Maçın ardından futbolcular önce saha içinde ardından soyunma odasında galibiyeti kutladı. Erok’un kaybettiği, Fethiye ve Turgutlu’nun kazandığı haftada Kocaelispor 5 puanlık farkla devre arasına lider girdi. Öte yandan Maçın ikinci yarısında Kocaelispor'da kaleci Ercüment büyük bir jest yaptı ve oyundan çıkmak istediğini belirtti. Teknik adam Selahaddin Dinçel de Ercüment'i dinledi ve 80. dakikada Ercüment yerini genç kaleci Volkan'a bıraktı. Mücadeleyi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da izledi.

Erdem ÖVÜÇ/Ahmet AKAY

KOCAELİSPOR: 5

ELAZIĞ BELEDİYESPOR: 0

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Gökhan Özbulut, Bülent Korkmaz, Sedat Uçar

KOCAELİSPOR

98 ERCÜMENT KAFKASYALI****

(Dk. 80 VOLKAN MERT KORKMAZ**)

3 ERDİNÇ KARAKAŞ***

4 KEMAL CAN AYDEMİR***

5 SERDAR ÜMİT DENİZ***

(Dk. 85 SEFA NARİN*)

7 GÖKDENİZ BAYRAKDAR****

9 YAKUP ALKAN***

10 TALHA MAYHOŞ***

(Dk. 83 GÖKAY ESER*)

27 SEMİH KARADENİZ****

41 BURAK SÜLEYMAN***

57 TAHA BATUHAN YAYIKCI***

89 MESUT ÖZDEMİR***

YEDEKLER

18 ONUR ÖZTONGA

24 MERVAN YUSUF YİĞİT

25 MEHMET ÖZTONGA

30 MUTLU AKSU DOĞAN

ELAZIĞ BELEDİYESPOR

1. OGÜN KARAKAYA**

5 BURAK KESKİN*

10 ARİF ŞAHİN*

(Dk. 82 KADİR POLATOĞLU*)

11 HAYRETTİN CENGİZ*

14 MAZLUM ÖNDİL*

(Dk. 67 CAN MORGÜL*)

20 GÖKHAN AYDAŞ*

(Dk. 67 SERHAN YILMAZ*)

25 FERHAT CANLI*

61 TUNCAY FINDIKCI**

70 METEHAN ANDAÇ ÖZLÜ?

93 SEMİH EKMEN*

99 BURAK KAVLAK*

YEDEKLER

55 ENGİN OLGUN

17 NİHAT APAYDIN

23 ÖMER EKİNEKEN

33 ENVER ABDULLAH FİLİZ

SARI KARTLAR: Dk. 15 Ferhat, Dk. 61 Arif, Dk. 64 Mazlum (Elazığ) Dk. 34 Taha Batuhan (Kocaelispor)

KIRMIZI KART: Dk. 27 Metehan Andaç Özlü (Elazığ)

GOLLER: Dk. 61 Gökdeniz, Dk. 63 Talha, Dk. 68 ve 86 Yakup, Dk. 90 Kemal Can (Kocaelispor)