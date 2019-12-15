İyi Parti Kartepe, Ataşehir’de toplandı

İYİ Parti Kartepe ilçe teşkilatı; her hafta bir mahallede toplanarak; hem teşkilat yöneticilerinin mahalleli ile direk temasını, hem de mahallelilerin parti ve parti yöneticilerini tanıyabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, Kartepe’de girilmedik kapı, sıkılmadık el bırakmayacaklarını söyledi. AKP iktidarının çöküş döneminde olduğunu söyleyen Tamyüksel, mahalle halkının desteğini istedi. Artık iyi belediyecilikle tanışma vakti olduğunu söyleyen Tamyüksel’e, İlçe Teşkilat Başkanı Seyit Osman Akyüz ve Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Hülya Özdemir eşlik etti.