AKP Körfezli kadınlar, kongreye hazırlanıyor

Canan Mollaoğlu başkanlığında çalışmalarını sürdüren Adalet ve Kalkınma Partisi Körfez İlçe Kadın Kolları, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdürüyor. Yapılacak olan kongreye hazırlanan kadınlar, başkan Canan Mollaoğlu ile birlikte yapılan çalışmaları değerlendiriyor. İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu, önceki gün bir araya geldiği partili kadınları, yeni gelişmeler hakandı bilgilendirdi.