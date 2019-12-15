Canan Mollaoğlu başkanlığında çalışmalarını sürdüren Adalet ve Kalkınma Partisi Körfez İlçe Kadın Kolları, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdürüyor. Yapılacak olan kongreye hazırlanan kadınlar, başkan Canan Mollaoğlu ile birlikte yapılan çalışmaları değerlendiriyor. İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu, önceki gün bir araya geldiği partili kadınları, yeni gelişmeler hakandı bilgilendirdi.
Bugün 16:09 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:11 TSİ
AKP Körfezli kadınlar, kongreye hazırlanıyor
Canan Mollaoğlu başkanlığında çalışmalarını sürdüren Adalet ve Kalkınma Partisi Körfez İlçe Kadın Kolları, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz