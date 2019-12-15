SMMMO’dan Karamürsel esnafına seminer

Kocaeli Serbest Muhasebeciler Mali Müşavir Odası (SMMM) Başkanı Mustafa Taşpınar ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Karamürsel Temsilcisi İlknur Avcı Yönaç, dijital mevzuata 2020 yılı ocak ayından itibaren hayata geçmesiyle esnaflarımıza, mali müşavirlere ve çalışanlarına çok önemli sorumluluk ve yoğun çalışmalar beklendiğini belirterek esnaflarımızın bu konulara çok önem vermeleri gerektiğini söyledi.

E-FATURA BİLGİSİ

Konuşmaların ardından Mesleki Mevzuat Araştırma Komisyonu Başkan Yardımcısı Yasemin Kanpara’nın sunumuyla Karamürsel Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz, Esnaf Odası, Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi, Taşıyıcılar Kooperatifi, Ziraat Odası, Pazarcılar Odası ile esnafların katıldığı seminerde e-dijital mevzuat uygulamaları olan, e-fatura, e-irsaliye, e-smm, e-defterler, e-arşiv sistemlerinin 01-01 -2020 yılı ocak ayından itibaren fiilen hayata geçeceğinden dolayı seminer verildi.