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Kocaman, Yıldız Entegre MTAL’de öğrencilerle buluştu

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, her hafta bir okul hedefiyle başlattığı “Eğitim Her Şeyimiz” projesi kapsamında gençlerle altıncı buluşmasını Yıldız Entegre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle yaptı
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Başladığından bu yana ziyaretlerini hiç aksatmayan Başkan Kocaman, program öncesinde Yıldız Entegre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü İbrahim Şen’den okul hakkında bilgi aldı. Okul Müdürü Şen Belediye Başkanı Kocaman’a ziyareti ve desteğinden dolayı teşekkür hediyesi verdi. Öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Kocaman, “Size sevgi ile yaşayacağınız güzel bir Kartepe ve iyi bir gelecek bırakabilmek için üzerimize düşen tüm sorumluluğun farkındayız” dedi.

GENÇLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLAMAK

“Ufkun ötesinde kocaman bir dünya var” diyen Belediye Başkanı Kocaman “Sizlerle birlikte olmak benim için enerji kaynağıdır. Sizlerle bir araya gelmemin sebebi sizleri dinlemek, geleceğin Kartepesini birlikte inşa etmektir. Siyaset halkımıza hizmet etmenin en önemli aracıdır. Klasik belediyeciliğin yanı sıra geleceğimiz olan gençlerimiz ile Kartepemize yön veriyoruz. En önemli hizmet geleceğimiz olan gençlerimizi tam anlamıyla hazırlamaktır” açıklamasında bulundu. 

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