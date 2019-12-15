Kartepe Anadolu İHL’ye modern spor salonu

Spor salonu zeminde bin 70 metrekare alanı kaplarken, bin 590 metrekare toplam kullanım alanına sahip olacak. Spor salonunun taşıyıcı sistemi çelik malzemeden inşa edilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Salonunda gerçekleşen Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu İkmal Yapım İşi ihalesine 6 firma katılım sağladı. İhaleye en düşük teklifi 2.248.609 TL ile Kudretoğlu İnşaat ve Halit Kalmuk ortaklığı verdi. En yüksek teklif ise 3.085.00 TL ile Şerif Kızmaz- Masyapı İnşaat’tan geldi.

Kudretoğlu İnş. + Halit Kalmuk 2 milyon 248 bin 609 TL

Er Ömür Gıda ve İnş. 2 milyon 592 bin TL

Bandırma Doğan Yapı Malz. İnş. 2 milyon 697 bin TL

Gürtur İnş. 2 milyon 928 bin TL

Atlasbk İnş. 2 milyon 991 bin 320 TL

Şerif Kızmaz-Masyapı İnş. 3 milyon 085 bin TL

