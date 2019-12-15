Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:13 TSİ- Gündem G: Bugün 16:16 TSİ

Kartepe Anadolu İHL’ye modern spor salonu

Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yanına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından spor salonu inşa edilecek. Spor salonu için düzenlenen ihaleye 6 firma teklif verdi
mask

Spor salonu zeminde bin 70 metrekare alanı kaplarken, bin 590 metrekare toplam kullanım alanına sahip olacak. Spor salonunun taşıyıcı sistemi çelik malzemeden inşa edilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Salonunda gerçekleşen Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu İkmal Yapım İşi ihalesine 6 firma katılım sağladı. İhaleye en düşük teklifi 2.248.609 TL ile Kudretoğlu İnşaat ve Halit Kalmuk ortaklığı verdi. En yüksek teklif ise 3.085.00 TL ile Şerif Kızmaz- Masyapı İnşaat’tan geldi.

Kudretoğlu İnş. + Halit Kalmuk                                  2 milyon 248 bin 609 TL
Er Ömür Gıda ve İnş.                                                2 milyon 592 bin TL
Bandırma Doğan Yapı Malz. İnş.                              2 milyon 697 bin TL
Gürtur İnş.                                                                 2 milyon 928 bin TL
Atlasbk İnş.                                                                2 milyon 991 bin 320 TL
Şerif Kızmaz-Masyapı İnş.                                         3 milyon 085 bin TL
 

Bugün 16:13 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaelispor-Elazığ Belediyespor(Canlı) mask
Kocaelispor-Elazığ Belediyespor(Canlı)
Meteoroloji'den yağış uyarısı! O saatlere dikkat... mask
Meteoroloji'den yağış uyarısı! O saatlere dikkat...
MHP'deki skandal videoyla ilgili açıklama yapılacak! mask
MHP'deki skandal videoyla ilgili açıklama yapılacak!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Tazminat kararı! mask
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Tazminat kararı!
Kocaelispor'un kadrosu belli oldu mask
Kocaelispor'un kadrosu belli oldu
Esaslı Kadınlar, 41 burda’da buluştu mask
Esaslı Kadınlar, 41 burda’da buluştu
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması mask
Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması
Kocaeli Valiliği taşınacak! mask
Kocaeli Valiliği taşınacak!
Perşembe Pazarı kararı çok konuşulacak! mask
Perşembe Pazarı kararı çok konuşulacak!
Sahibinden satılık uçak! mask
Sahibinden satılık uçak!
Engelli çalışandan Gebze Belediyesi’ne sürgün suçlaması mask
Engelli çalışandan Gebze Belediyesi’ne sürgün suçlaması
İzmit Belediyesi ve TÜM-BEL-SENTİS’i imzaladı mask
İzmit Belediyesi ve TÜM-BEL-SENTİS’i imzaladı

GALERİ

Taraftarlar birbirine girdi mask
Taraftarlar birbirine girdi
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı mask
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı
Kocaeli yarışında at bariyere girdi! mask
Kocaeli yarışında at bariyere girdi!
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi mask
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat mask
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat
Kandıra’da rehine krizi! mask
Kandıra’da rehine krizi!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL