AGD Kocaeli’den Doğu Türkistan isyanı

Çin zulmüne karşı harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Halıcı,”Çin’in uyguladığı zulüm sınırları aşmıştır. 40 milyondan fazla bir nüfus bu zulme maruz kalıyor.Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkeleriyle, Afrika kıtasıyla yaptığı ticarete rağmen, Çin’in Doğu Türkistanlılara yönelik tavrı kabul edilebilir değildir. Türkiye, Doğu Türkistan meselesinde net bir tutum sergilemelidir” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz