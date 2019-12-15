AGD Kocaeli’den Doğu Türkistan isyanı

Çin zulmüne karşı harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Halıcı,”Çin’in uyguladığı zulüm sınırları aşmıştır. 40 milyondan fazla bir nüfus bu zulme maruz kalıyor.Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkeleriyle, Afrika kıtasıyla yaptığı ticarete rağmen, Çin’in Doğu Türkistanlılara yönelik tavrı kabul edilebilir değildir. Türkiye, Doğu Türkistan meselesinde net bir tutum sergilemelidir” dedi.