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Darıca sokaklarında asfalt seferberliği

Darıca Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfalt yama ve parke serim çalışmasına ara vermeden devam ediyor.
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Darıca Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfalt yama ve parke serim çalışmasına ara vermeden devam ediyor. Vatandaşlardan gelen taleplerin de dikkate alındığı çalışmalarda ana caddeler ve sokak aralarında bozuk yollar onarılıyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zaman zaman asfalt çalışmalarını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi alıyor. Darıcalıların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Oluşturmuş olduğumuz asfalt yama ve yol bakım ekibimizle birlikte vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda canla başla çalışıyoruz. Vatandaşımızın ayağına çamur değmesin istiyoruz.” diye konuştu.

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