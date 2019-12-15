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KOSİAD’dan Vali Aksoy'a ziyaret

Kocaeli Sanayici ve İşadamları Dernek Başkanı (KOSİAD) Atalay Kaya ve yönetim kurulu Vali Aksoy’u ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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Kocaeli Sanayici ve İşadamları Dernek Başkanı (KOSİAD) Atalay Kaya, Başkan Yardımcısı Mert Pekdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Erkan Karacan, Korkut Öz ve Tolga Aysel, önceki gün Vali Hüseyin Aksoy’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret kapsamında KOSİAD’ın kuruluşundan bu yana ne gibi faaliyetleri gerçekleştirdiği ve KOSİAD’ın bugün kentimizdeki konumundan bahsedildi. Dernek yönetimi Aksoy ile tüm ekonominin bel kemiğini oluşturan aile şirketlerinin kurumsallaşması yönünde bilgi alışverişinde bulunuldu.

KAR ODAKLI HEDEFLER

Dernek Başkanı Atalay Kaya, yenilikçi ve girişimci yönü güçlü olan aile şirketlerinde devamlılığının daha yüksek olduğu, ayrıca sadece kar odaklı hedefler ile yetinmeden şirket imajını ve sürdürülebilirliği pozitif yönde etkileyecek sosyal sorumluluk projeleri, çevreye duyarlı üretim teknik ve teknolojilerin kullanımı ile kamusal performansa da katkı sunabilecek bir yönetim anlayışı için çalıştıklarını ifade ederek, dernek bünyesindeki çalışmalar hakkında Vali Aksoy ile düşüncelerini paylaştı. Vali Aksoy da KOSİAD’a başarılar diledi.

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