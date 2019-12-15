Sunar: Kantincileri suçlamak çözüm değil

7 yaşındaki Umut Bilgi, Şırıngalı Çikolata’nın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetmişti. Küçük çocuğun ölümün ardından kantinlerde satılan ürünler hakkındaki tartışmalar devam ediyor. Bu tartışmalara son olarak, Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği Başkanı Aykut Sunar da katıldı. Sunar, “Bugüne kadar yaşanan tüm olumsuz durumlar ile ilgili sadece kantin işletmecilerini suçlamak işin en kolay tarafıdır. Tek taraflı suçlama yapmak yerine; üretici firmaların, raf ömrü kısalacağı, lojistik ve üretim maliyetlerinin artacağı gerekçesi ile sürekli ertelemek istediği okul logosuna sahip ürünlerin üretilmesini sağlamak gerekiyor. Kantinci arkadaşlarımıza da çağrımız, kendi çocuğunuza yedirmeyeceğiniz hiçbir şeyi başkasına yedirmeyin” dedi.