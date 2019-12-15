7 yaşındaki Umut Bilgi, Şırıngalı Çikolata’nın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetmişti. Küçük çocuğun ölümün ardından kantinlerde satılan ürünler hakkındaki tartışmalar devam ediyor. Bu tartışmalara son olarak, Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği Başkanı Aykut Sunar da katıldı. Sunar, “Bugüne kadar yaşanan tüm olumsuz durumlar ile ilgili sadece kantin işletmecilerini suçlamak işin en kolay tarafıdır. Tek taraflı suçlama yapmak yerine; üretici firmaların, raf ömrü kısalacağı, lojistik ve üretim maliyetlerinin artacağı gerekçesi ile sürekli ertelemek istediği okul logosuna sahip ürünlerin üretilmesini sağlamak gerekiyor. Kantinci arkadaşlarımıza da çağrımız, kendi çocuğunuza yedirmeyeceğiniz hiçbir şeyi başkasına yedirmeyin” dedi.
Bugün 16:23 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:26 TSİ
Sunar: Kantincileri suçlamak çözüm değil
Diyarbakırlı Umut Bilgi’nin ölümün ardından devam eden ‘Şırıngalı Çikolata’ tartışmalarına, Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği Başkanı Aykut Sunar da katıldı. Sunar, çözüm sadece kantincileri suçlamak ile gelmeyeceğini söyledi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz