Kaymakam, sigara denetimine çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en fazla önem verdiği konular arasında yer alan ve tüm Türkiye’de sıkı bir şekilde yürütülen Dumansız Hava Sahası Denetimleri’nin Karamürsel’deki denetimlerine Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba da katıldı. Karamürsel İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhan Uğur ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de Kaymakam Canbaba’ya eşlik etti. Karamürsel İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhan Uğur, denetimlerin ileriki aylarda artarak devam edeceğini söyledi.

CANBABA: FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİK

Denetimler nedeniyle açıklamalarda bulunan Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, “4207 sayılı Tütün ve Tütün Ürünleri ile mücadele kanunu çok önceden yürürlüğe girdi. En son 2009 yılı temmuz ayında yeni değişiklikler yapıldı. Sigara kullanımı lokantalar, kahvehaneler dahil birçok mekânda yasaklandı. Bu yasak tabii ki insan sağlığı için toplum sağlığı için önemlidir. Ülkemiz de tüm dünyada olduğu gibi bu konu ile mücadele ediyor. Bu nedenle bizlerde toplumda bilinç ve farkındalık yaratmak için sigara denetim ekibi ile birlikte ilçe merkezinde denetime çıktık” ifadelerini kullandı.