Derince’deki okullarda geri dönüşüm seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan ve devam eden Sıfır Atık Projesi, ülke genelinde olduğu gibi Derince'de de uygulanıyor. Derince Belediyesi’nin, ilçede hayata geçirdiği çalışmalarla toplanan ürünler, geri dönüşümle birlikte ekonomiye kazandırılıyor. Geri dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçedeki eğitim kurumlarında seminerler düzenlenmeye başlandı.

OKULLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Derince Belediyesi’nin birlikte çalışma yürüttüğü lisanslı atık toplama firmaları da eğitimlere katkı sunuyor. İlk olarak Çakabey ve Nene Hatun okullarında başlayan ve sırasıyla ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında yapılması planlanan Sıfır Atık Seminerleri ve Atık Pil Toplama Kampanyası’nın sonunda her okulun en çok pil toplayan sınıfının Derince Belediyesi tarafından buz pateni ile ödüllendirileceği belirtildi.