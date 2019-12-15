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MHP’de komedi gibi soruşturma!

1 yıl yattığı cezaevinden çıktıktan sonra il başkanlığı seçiminde Aydın Ünlü’ye destek veren, bir dönem Ünlü’nün il yönetiminde de yer alan MYK üyesi Erkan Azeri, MHP genel merkezi tarafından rüşvet skandalını araştırması için görevlendirildi
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MHP’de rüşvet skandalıyla ilgili sarsıntı devam ediyor. Gizli çekim yapan Bahadır Bostancı, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün kendine ait otelin kapatılma kararının kaldırılmasına karşılık 30 bin lira aldığını, işi çözemediği gibi aldığı parayı da iade etmediğini iddia etti. Bu gelişme üzerine genel merkezin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Erkan Azer’yi iddiaları araştırması için görevlendirdi. Azeri 2014 yılında MHP Darıca İlçe Başkanlığı yaptığı dönemde vergi kaçakçılığı nedeniyle 1 yıl Hendek Cezaevi'nde yattı.

Erkan Azkari, cezaevinden çıktıktan sonra MHP Kocaeli İl Başkanlığı seçiminde Aydın Ünlü’ye tam destek verdi. Seçimde il yönetimine girdi ve başkan yardımcılığı yaptı.  18 Mart 2018’ tarihinde yapılan seçimde MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi oldu. Her defasında Ünlü’ye açık desteğini esirgemeyen Azeri’nin rüşvet soruşturması için genel merkez tarafından görevlendirilmesi kafalarda soru işareti bıraktı. Ünlü ile içli dışlı olan Azeri’nin rüşvet skandalında hazırlayacağı raporda nasıl tarafsız davranacağı, kamuoyunda merak ediliyor. 

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