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CHP Darıca’da neler oluyor?

Bugün gerçekleşen CHP Darıca İlçe Kongresi’nde adaylıktan çekilen İlçe eski Kadın Kolları Başkanı Ebru Tayanç yaptığı açıklamada “Mezhebimden tutun bir çok yerden karalama kampanyasına mağdur kaldım ve karar aldım” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Darıca 5. Olağan İlçe Kongresi,bugün  Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Kongrede CHP Darıca İlçe Kadın Kolları eski başkanı Ebru Tayanç adaylıktan çekilirken Sayanç’ın sözlerine partililer tepki gösterdi. Sayanç olay sonrası sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Sayanç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“TÜRLÜ OYUNLARA BAŞVURULDU”

“Partimde oluşan kutuplaşmalara kargaşalara, bölünmelere son vermek, herkesi bir araya getirip bir aileye yakışan aile birliğini ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla aday oldum. Süreçte partililere gittiğimizde bilhassa kadınların ve gençlerin bu ortamdan bu gidişattan rahatsız olduğunu, artık birlik istediklerini gördük. Güzel destekler aldık. Fakat karşımızdaki yapı hiç anlam veremediğim şekilde türlü oyunlara başvurdu. Bunlardan bir kaç örnek vereceğim; beni arayan kişi ‘niye aday oldun ya bizden taraf olursun ya bertaraf olursun’ deyip tehdit etti. Sonra yönetim listeme davet ettiğimde kabul eden bir partili beyfendi ertesi gün arayıp il yöneticisi birinin baskı yaptığını kendisini listemden çıkarmamı istedi.

“O TOPLANTIYA GİDEN HAİNDİR”

Başka bir bayan arkadaşa yöneticilik teklif ettim kabul etti ve ertesi gün arayıp baskı olduğunu o kadının yönetimine girme denildiğini söyleyip yönetim listemden çıktı. Sonra başka bir partilim arayıp evime ziyarete geldiniz siz çıktıktan 3 dakika sonra beni arayıp sizin evinize gelmişler dediklerini kendisinin de size ne evime gelen gidenden dediğini ve sonrasında Ebru hanım sizin arkanızdan ileri geri konuşuyor dediğini söyledi ve kendinin inanmadığını belirtti. Aday tanıtım toplantımda Kazım Karabekir Mahallesi’nde birinin delegelere mesaj attığını, ‘o toplantıya giden haindir dönektir’ dediğini öğrendim.

“SEN BİR OY AL GÖREYİM”

Sonra bir kişiyi aradığımda ‘biz delegasyonu yaparken kendimize göre yaptık sen bir oy al göreyim’ dedi. Mezhebimden tutun bir çok yerden karalama kampanyasına mağdur kaldım ve karar aldım. Bu kirli düşüncelerin olduğu bir ortamda benim tek başıma bu haksızca adaletsizce ve bir adaya yönelik yapılan delegasyonun olduğu yapıda aday olmak istemediğim için adaylıktan çekildim. Olayları farklı lanse edebilecek kişiler olduğu için açıklama yapmak zorunda hissettim.”

 

Bugün 17:25 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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