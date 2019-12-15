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Doğa Koleji'nde protesto!

Öğretmenlerine maaş ödemelerinde sorunlar olduğu için eğitimin aksadığı Doğa Koleji'nin yeni sahibinin cumartesi günü açıklanması bekleniyordu ancak şirketten yapılan ikinci bir duyuruda satış açıklamasının pazartesi gününe kaldığı belirtilmişti. Veliler kolej önünde ellerindeki pankartlarla bu durumu protesto ettiler.
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Öğretmenlerine maaş ödemelerinde sorunlar olduğu için eğitimin aksadığı Doğa Koleji'nin yeni sahibinin cumartesi günü açıklanması bekleniyordu ancak şirketten yapılan ikinci bir duyuruda satış açıklamasının pazartesi gününe kaldığı belirtilmişti. Bugün ise çocukları Doğa Koleji'nde eğitim gören veliler, kurumun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesini protesto etti.

Kurumun Ataşehir’deki yönetim binası önünde toplanan bir grup veli, kurumun devriyle ilgili dün yapılacağı duyurulan açıklamanın ertelenmesini alkış ve sloganlarla protesto etti. Kurumun kendilerini oyaladığını ileri süren veliler ellerinde “öğretmenlerimizin maaşlarını verin” pankartları taşıdı.

AÇIKLAMANIN YARIN YAPILMASI BEKLENİYOR

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu dün akşam saatlerinde, “14 Aralık 2019 günü ilan edeceğimizi duyurduğumuz devir anlaşmasına ilişkin açıklamamız, sizlerle nihai sonucu paylaşmak istediğimiz için gecikmiştir. Ancak karşılıklı yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu açıklama 16 Aralık 2019 Pazartesi gününe bırakılmıştır.” şeklinde açıklama yaptı.

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