Kandıra yolunda korkutan kaza!

İzmit-Kandıra Yolu Çayırköy mevkiinde bu sabah saatlerinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, hafif yaralanan kazazedelere çevredekiler müdahale etti. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşanırken, kaza da şans eseri ölen olmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz