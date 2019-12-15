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Kocaelispor, stoper Murat Şimşek’i transfer etti

Kocaelispor devre arasına 5-0’lık Elazığ Belediyespor galibiyeti ile girdi… Bu mücadelenin ardından ilk transfer hamlesi geldi.

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Kocaelispor devre arasına 5-0’lık Elazığ Belediyespor galibiyeti ile girdi… Bu mücadelenin ardından ilk transfer hamlesi geldi. Selahaddin Dinçel’in raporu doğrultusunda harekete geçen Yeşil Siyahlılar, 1995 doğumlu stoper Murat Şimşek’i 1.5 yıllığına renklerine bağladı. Böylece Kocaelispor’daki stoper sayısı Kemal Can, Taha Batuhan ve Onur Öztonga’dan sonra 4’e çıktı. Elazığ maçının ardından 5 gün izne çıkacak olan futbolcular 21 Aralık’taki devre arası kampı için Antalya’da toplanacak.

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