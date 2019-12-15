Kocaelispor devre arasına 5-0’lık Elazığ Belediyespor galibiyeti ile girdi… Bu mücadelenin ardından ilk transfer hamlesi geldi. Selahaddin Dinçel’in raporu doğrultusunda harekete geçen Yeşil Siyahlılar, 1995 doğumlu stoper Murat Şimşek’i 1.5 yıllığına renklerine bağladı. Böylece Kocaelispor’daki stoper sayısı Kemal Can, Taha Batuhan ve Onur Öztonga’dan sonra 4’e çıktı. Elazığ maçının ardından 5 gün izne çıkacak olan futbolcular 21 Aralık’taki devre arası kampı için Antalya’da toplanacak.
Bugün 22:34 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 22:40 TSİ
Kocaelispor, stoper Murat Şimşek’i transfer etti
Kocaelispor devre arasına 5-0’lık Elazığ Belediyespor galibiyeti ile girdi… Bu mücadelenin ardından ilk transfer hamlesi geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz