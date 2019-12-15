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CHP Darıca’da Başkan Gökhan Aktaş

CHP Darıca’da bugün ilçe kongresi gerçekleştirildi. İki adaylı başlayan kongre CHP Darıca İlçe Kadın Kolları eski başkanı Ebru Tayanç’ın adaylıktan çekilmesiyle tek adaya düştü. Gökhan Aktaş 170 oyla CHP Darıca’nın yeni başkanı oldu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Darıca’da 17 Kasım tarihinde gerçekleştirilen mahalle delege seçimlerinin ardından 244 delege belirlendi. Delege seçim süreci tamamlanırken mevcut İlçe Başkanı Gürer Yıldırım aday olmayacağını açıklarken bugün Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde ilçe kongresi başladı. İlçe başkanlığı için Gökhan Aktaş ve Ebru Tayanç aday oldu.

Bugün gerçekleştirilen kongrede divan başkanlığını CHP PM Üyesi Eren Erdem üstlenirken, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP Darıca İlçe Başkanı Gürer Yıldırım, eski milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ve çok sayıda partili hazır bulundu.

AKTAŞ TEK ADAY

Kongre sırasında aday olan CHP Darıca İlçe Kadın Kolları eski başkanı Ebru Tayanç adaylıktan çekildi. Gökhan Aktaş tek aday olurken, Tayanç sert bir eleştiriyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ebru Tayanç yönetim kurulu listesinde de yer alanlarla birlikte salondan ayrıldı. Tayanç'ın ayrılığı sırasında ortalık karıştı ve taraflar birbirlerinin üzerine yürürken müdahalede bulunuldu. 17.00’de oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar sayıldı. 180 oy kullanıldığı kongrede Aktaş 170 oy alarak CHP Darıca İlçe Başkanı oldu.

İŞTE GÖKHAN AKTAŞ’IN YÖNETİMİ

Metin Öztürk, Günay Köse, Turan Kuruca, Serkan Güven,Mesut Akçam, Name Fidan Yılmaz, Hüseyin Cihan Özaltan, Sedat Durmaz, Mert Bayraktaroğlu, Esra Şeflek, Zekeriya Gültekin, Taner Turan ve Özlem Çelik.

Bugün 22:46 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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