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CHP Çayırova’da Başkan Cihan Soyluçiçek

CHP Çayırova İlçe Başkanlığı’nın 5. Olağan İlçe Kongresi, Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongrede 3 aday yarışırken yeni Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek oldu

Nazım Özgün Erbulan
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çayırova İlçe Başkanlığı’nın 5. Olağan İlçe Kongresi bugün Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştiriliyor. 9 mahallede gerçekleşen seçimlerde toplam 155 delege belirlenirken ilçe kongresi öncesi mevcut İlçe Başkanı Çetin Hartamacı aday olmayacağını duyurmuştu.

Mevcut ilçe başkanı Çetin Hartamacı gazetemize yaptığı açıklamada “Daha dinamik, heyecanlı ve gençlerden oluşacak yeni kadrolara yer açmamız gerektiğini belirtmek istiyorum” ifadeleriyle aday olmayacağını belirtirken, başkanlık için Çayırova eski İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cihan Soyluçiçek, Binali Eniş ve Suna Çınar yarıştı.

Düzenlenen kongreye ise CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP Kocaeli İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, CHP Çayırova İlçe Başkanı Çetin Hartamacı, il ve ilçe yöneticileri, misafir ilçe başkanları, STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda partili katılım gösterdi. Kongrenin divan başkanlığını İstanbul Milletvekili Özgür Karabat yapıyor. Kongrede ilçe başkanlığı için Cihan Soyluçiçek, Suna Çınar ve Binali Eniş yarıştı. 17.00’de sandıkların kapatılmasının ardından oy sayımı gerçekleştirildi. Yapılan sayımda 168 oy kullanıldığı kongrede Cihan Soyluçiçek 80, Binali Eniş 67, Suna Çınar ise 19 oy aldı. CHP Çayırova’nın yeni İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek oldu.

İŞTE CİHAN SOYLUÇİÇEK’İN YÖNETİMİ

Cihan Soyluçiçek (Başkan)

Gönül Aluç

Ünal Ateş

Ümit Baştuğ

Deniz Buse Bulut

Sadık Cabacı

İbrahim Çamkerten

Erdoğan Demircan

Emre Doğan

Erkan Kaçmaz

Murat Kalkan

Hasan Erdem Kaya

Hasan Tunç

Bektaş Uçan

Pınar Tuğba Uysal

Sabri Yılmaz

Ekli Dosyalar

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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