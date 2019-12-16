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Karamürselli genç tersanede hayatını kaybetti

Yalova'da bir tersanede kaynak işçisi olarak çalışan Karamürsel’de ikamet eden Emre Aydın isimli genç, metrelerce yüksekten inşaat halindeki geminin makine dairesine düştü. 26 yaşındaki talihsiz genç feci şekilde hayatını kaybetti.
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Yalova'nın Altınova ilçesinde tersanede çalışan kaynak işçisi, yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Kaynak yapan gencin malzeme almak için yerinden ayrıldığı, bu sırada üzeri örtülü olan deliğe basıp yüksekten düştüğü belirtildi. Edinilen bilgiye göre, Karamürsel’de ikamet eden ve çalışmak üzere Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan bir tersaneye giden Emre Aydın (26), her zaman olduğu gibi mesaisine başladı. Kaynak işi yapan talihsiz genç malzeme almak için yerinden ayrıldı.

GEMİNİN MAKİNE DAİRESİNE DÜŞTÜ

Bu esnada üzeri örtülü olan deliği fark etmeyen genç buraya bastı. Bir anda kendisini boşlukta bulan Aydın, metrelerce aşağıda bulunan yapım aşamasındaki geminin makine dairesine düştü. Hızla yere çarpan genç, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

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