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İlimizde deniz seferleri iptal!

Etkili olan yoğun sis sebebiyle, Kocaeli’de deniz ulaşımı seferlerine ara verildi.
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Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis sebebiyle deniz seferleri iptal edildi. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Liman Başkanlığı'nın düşük görüş (sis) olması dolayısı ile talimatı doğrultusunda deniz-ulaşım seferlerimizden Hereke - Karamürsel hariç tamamı durdurulmuştur” denildi.

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