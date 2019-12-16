İlimizde deniz seferleri iptal!

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis sebebiyle deniz seferleri iptal edildi. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Liman Başkanlığı'nın düşük görüş (sis) olması dolayısı ile talimatı doğrultusunda deniz-ulaşım seferlerimizden Hereke - Karamürsel hariç tamamı durdurulmuştur” denildi.