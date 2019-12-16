Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis sebebiyle deniz seferleri iptal edildi. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Liman Başkanlığı'nın düşük görüş (sis) olması dolayısı ile talimatı doğrultusunda deniz-ulaşım seferlerimizden Hereke - Karamürsel hariç tamamı durdurulmuştur” denildi.
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İlimizde deniz seferleri iptal!
Etkili olan yoğun sis sebebiyle, Kocaeli’de deniz ulaşımı seferlerine ara verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz