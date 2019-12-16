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Bakanlık poşet zengini oldu!

CHP Kütahya Ali Fazıl Kasap'ın soru önergesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plastik alışveriş poşetlerinden 2019 yılında tam 210 milyon TL gelir elde ettiğini ortaya çıkardı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı plastik alışveriş poşetlerinden 2019 yılında tam 210 milyon TL gelir elde etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konu ile ilgili CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın soru önergesine verdiği yanıtta, bugüne kadar yaklaşık 1.5 milyar adet poşet satıldığını, poşet satışından elde edilen Geri Kazanım Katılım Payı gelirinin 210 milyon TL olduğunu açıkladı.

HAZİNE PAY ALIYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, Bakan Kurum, “Elde edilen gelirler karşılığında Çevre Kanunu kapsamında yerel yönetimlere çevre projeleri için mali destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda; bakanlığımızca yerel yönetimlerin çevre yatırımları için son 16 yılda 2 milyar 116 milyon TL nakdi yardım yapılmıştır. 2019 yılındaki yardım tutan ise 527 milyon TL'dir” bilgisini de verdi.CHP'li Kasap, Bakan Kurum'un verdiği yanıtı değerlendirerek, “Bakanlık, halkın cebinden devasa gelir elde etti” dedi. Kasap, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu kadar devasa bir gelir elde etmesinin yanında, alınan her 25 kuruşun 10 kuruşundan şirketler ve vergi olarak Hazine'nin de pay aldığını hatırlattı. Kasap, “İktidar, minik poşetlerden yüzlerce milyon TL'lik bir ekonomi yarattı” dedi.

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