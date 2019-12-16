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Sosyal medyada Tahir Büyükakın'ı bakın kime benzettiler

Maçın ardından yeşil siyahlı bir taraftar Twitter'dan, Başkan Büyükakın'ı etiketleyerek bir paylaşımda bulundu.
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3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Kocaelispor ilk yarının son karşılaşmasında Kocaeli Stadyumu’nda Elazığ Belediye Futbol Kulübü’nü konuk etti. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan bu zorlu müsabakayı temsilcimiz Kocaelispor, Elazığspor'u Yakup (2). Gökdeniz, Talha ve Kemalcan golleriyle 5-0 farklı mağlup etti. Bu skorla Kocaelispor devreyi mutlu bitirdi.

BOB ROSS'A BENZETİLDİ

Maçın ardından yeşil siyahlı bir taraftar Twitter'dan, Başkan Büyükakın'ı etkiketliyerek bir paylaşımda bulundu. Paylaşımına, 'Şuraya da bir #şampiyon çizelim. @tahirbuyukakin' notunu düşen yeşil siyahlı taraftar Başkan Büyükakın'ı Bob Ross'a benzettiği bir karikatür de paylaştı. Bu paylaşım sosyal medyada büyük beğeni toplarken, tweet Başkan Büyükakın tarafından retweet edildi. Başkan Büyükakın retweet ettiği tweette #YolunSonuŞampiyonluk notunu düştü.

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Yorumlar

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Çöpçü - iyi oldumu herkes yanında 5 sene önce neredeydiniz KOCAELİ sporun altına dinamit koyanlar siyasetçiler değilmiydi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Aralık 09:54

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