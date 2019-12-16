Sosyal medyada Tahir Büyükakın'ı bakın kime benzettiler

3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Kocaelispor ilk yarının son karşılaşmasında Kocaeli Stadyumu’nda Elazığ Belediye Futbol Kulübü’nü konuk etti. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan bu zorlu müsabakayı temsilcimiz Kocaelispor, Elazığspor'u Yakup (2). Gökdeniz, Talha ve Kemalcan golleriyle 5-0 farklı mağlup etti. Bu skorla Kocaelispor devreyi mutlu bitirdi.

BOB ROSS'A BENZETİLDİ

Maçın ardından yeşil siyahlı bir taraftar Twitter'dan, Başkan Büyükakın'ı etkiketliyerek bir paylaşımda bulundu. Paylaşımına, 'Şuraya da bir #şampiyon çizelim. @tahirbuyukakin' notunu düşen yeşil siyahlı taraftar Başkan Büyükakın'ı Bob Ross'a benzettiği bir karikatür de paylaştı. Bu paylaşım sosyal medyada büyük beğeni toplarken, tweet Başkan Büyükakın tarafından retweet edildi. Başkan Büyükakın retweet ettiği tweette #YolunSonuŞampiyonluk notunu düştü.