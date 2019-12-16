İMEAK DTO 'Deniz Yangınları' konulu panel düzenledi

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi ile birlikte, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Tüm Yangın Söndürme Sistemlerini Araştırma ve Geliştirme Derneği (TÜYANDER) ile Yanma ve Yangın Mühendisleri Derneği - FCEF katkılarıyla gerçekleştirilen seminerde, Deniz Yangınları konusu detaylarıyla ele alındı.

DOĞUSEL, EĞİTİMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Necmi Özdemir’in yönettiği program, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel’in konuşmalarıyla başladı. Doğusel, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak üyeleri ve denizcilik sektöründe çalışanları bilgilendirmek amacıyla yapılan seminerin faydalı olacağına inandığını söyledi. İster açık denizde, ister kıyıda olsun deniz sektöründe yangın ihtimalinin her zaman bulunduğunu ve gereken önlemlerin alınmasında eğitimin öneminin çok büyük olduğunu belirtti.

“BENDE İZ BIRAKAN DENİZ”

Doğusel’in açış konuşmasının ardından Yanma ve Yangın Mühendisliği Araştırma Derneği Başkanı, Makine Mühendisi Orhan Sönmez ‘Bende İz Bırakan Deniz Yangınları’ konulu bir sunum yaptı. Aynı zamanda gönüllü itfaiyeci olan Sönmez in sunumu geçmişte yaşanılan deniz yangınlarını ve gelecekte olası kazaları önlemek için yapılması gerekenleri aktardı.

KONUSUNDA UZMAN İSİMLERDEN DETAYLI BİLGİLENDİRME

Yalova Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi aynı zamanda Kaptan Nurettin Büyük, ‘Deniz ve Liman Yangınları’, HeliPLAT Helikopter Platform Sertifikasyon Danışmanlık Hizmetleri Eğitim Müdürü Naci Korkmaz ‘Deniz Araçları ve Liman Alanlarındaki Hava Araçlarının Yangın Güvenlik Analizleri’, MSB Tersaneler Genel Müdürlüğü’nden Fatih Güçlü ‘Kara İtfaiyesinin Deniz Yangınlarına Müdahalesi’, Mekatronik Mühendisi Fikret Kır ‘Gerçek Bir Gemi Yangın Olay Yeri İncelemesi’, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Görevlisi Ozan Hikmet Arıcan ‘Gemilerde Yangın Türleri’ konularında detaylı bilgilendirmeler gerçekleştirdi. Eğitim amaçlı seminerde ayrıca Arkas Denizcilik’ten Kaptan İbrahim Örnekoğlu da ‘Yangın Filmi’ adlı video sunumuyla Deniz Yangınları’nda yapılması gerekenleri aktardı. Katılımcıların soru ve cevapları ile seminer sona erdi.