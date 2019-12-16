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Emniyetten o sürücülere uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, yolculuk edilen araçta hava yastığı olsun olmasın arka koltukta oturan çocukların yüzde 29 daha güvende olduğunu duyurdu. Başkanlık, boyu 1.65 metre olan sürücülerin ise ön koltukta geriye çekilerek oturmaları gerektiğini bildirdi.

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Trafik Hizmetleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yapılan bir gerçek çarpışma deneyinde emniyet kemeri ve hava yastığının birlikte kullanımının ciddi kafa çarpmalarının yüzde 75'ini, ciddi göğüs yaralanmalarının yüzde 66'sını önlemede etkili olduğunun belirlendiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Ancak bu donanım aracın ön koltuğunda seyahat etmekte olan küçük çocuklar için bir tehdit oluşturmaktadır. Çalışmalar, araçta yolcular için hava yastığı olsun olmasın çocukların arka koltukta oturmalarının yüzde 29 daha güvenli olduğunu göstermektedir. Bir otomobilde maksimum güvenlik için şu önlemlerin alınması tavsiye edilmektedir. Ön koltukta oturan çocuklar eğer emniyet kemeri uygun olmayan bir şekilde bağlanmışsa, emniyet kemeri yoksa, doğru pozisyonda oturmuyorlarsa ya da emniyet kemerinin doğru bağlanması için boyları çok küçükse ölümcül bir risk altındadırlar. Bir çarpma anında kolayca öne fırlayabilirler ve şişen hava yastığı başlarına ya da boyunlarına şiddetle çarpabilir" denildi.

Boyu kısa olan sürücülerin de emniyet kemeri konusunda uyarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 "Sürücü ve tüm yetişkin yolcular, özellikle boyu 165 santimetreden düşük olanlar, emniyet kemerlerini doğru bir biçimde bağlamalıdırlar ve ön koltuk yeterince geriye çekilmiş olarak seyahat etmelidirler. Araçta hava yastığı olsa bile, bir kişi emniyet kemeri yoksa çok ciddi bir şekilde yaralanabilir ya da ölebilir. Bir çarpma anında emniyet kemeri takmak kişinin içeride bulunan şeylere çarpmasını engelleyebilir. Ön koltukta oturan sürücü uygun pozisyonda ve koltuk mümkün olduğunca geriye çekilmiş olarak oturmalıdır. Emniyet kemeri her zaman ve doğru biçimde takılmış olmalıdır. Hava yastığı ön koltukta oturan çocuklar için ölümcül bir risk taşır. Ancak ön koltukta hava yastığının olmaması burayı 12 yaşın altındaki çocuklar için güvenli bir yer haline getirmez. Önde hava yastığı olmasa bile 12 yaşın altındaki çocuklar arka koltukta daha güvendedirler. Eğer direksiyonunuz ayarlanabiliyorsa başınıza doğru değil göğsünüze doğru getirinizi"

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