İşte AKP'nin yeni sloganı!

AKP’nin 7'inci Olağan Büyük Kongre süreci kapsamında delege seçimleri bugün tamamlanıyor. Ocak ayının ikinci haftasından itibaren ilçe kongrelerinin başlatılması ve 6 ayda bitirilmesi planlanıyor. Parti yönetimi, 2020 sonu itibarıyla tüm ilçe ve il kongrelerini tamamlayıp, 2020 sonu ya da 2021 başında 7. Olağan Büyük Kongre'yi gerçekleştirmeyi hedefliyor.
SLOGAN BELLİ OLDU
AKP’nin kongre sürecinde, kullanılacak sloganlar da belli olmaya başladı. "AK Parti'nin sahibi millettir" sloganı ile yola çıkan AKP yönetimi, il kongrelerinin büyük bölümüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmasının planlandığını dile getirdi.
İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ
Kongre sürecine girildikten sonra bugüne kadar Adana, Kütahya, Manisa, Kırşehir, Amasya, Siirt, Iğdır, Balıkesir, Çanakkale ve Artvin olmak üzere 10 il başkanı istifa etti. AK Parti kaynakları, 50'den fazla ilçe başkanının istifa ettirildiği bilgisini verdi. Parti yönetimi, istifaların devam edeceğini ve kadroların üçte birinin değişmesinin beklendiğini dile getirdi.
MUTFAK ÇEŞİTLENECEK
AK Parti kurmayları "Genellikle kadrolarımızın üçte biri oranında değişiklik oluyor. Bu sefer de aynısı olabilir diye bekleyebiliriz. Yüzde 50'nin üzerine talip olan bir hareket olarak, toplumun her kesiminin temsilini sağlayacak şekilde kadroları çeşitlendireceğiz. Türkiye mozaiğinin mutfağa yansımasını sağlayacağız" değerlendirmesini yaptı.
Ayrıca AKP üyelerinin de karar alma süreçlerine katılımını sağlamak için, yeni bir sistem kurgulanıyor. Bu kapsamda, partinin atacağı adımlarda ve alınacak kararlarda gerektiği zaman üyelerin görüşlerinin alınacağı bir sistem hayata geçirilecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(3 )
serkan izmit - inanan ve güvenen kaldımı bilmem. Eski bir akp li olarak günahımı bile vermem. Umutlarımızı söndürdün. Parti yok sadece bir kişi var orda herkes tek kişiye hizmet ediyor. Hepsi aynı chpde tek kişi mhp de yazık çocukların geleceğine
Ramiz Karaeski - Bankamatik çalışanları,rantı paylaşan,ballı ihaleler alanlar haricinde akepe destekçisi kaldığını sanmıyorum.Artık Din ve Milliyetçi edebiyatı da sökmeyecek.İnsanlar insan gibi para kazanmak,insan gibi yaşamak istiyor.Ve bu en kapitalistten daha kapitalist bir hükümetle olacak iş değil.
İzmi̇tli̇ - NEYİ DEĞİŞTİRİRSENİZ DEĞİŞTİRİN.YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.