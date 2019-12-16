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İşte AKP'nin yeni sloganı!

Kongre sürecine giren AK Parti'de 10 il başkanı ile 50'den fazla ilçe başkanı istifa ettirildi. Bu istifaların devam edeceği ve kadroların üçte birinin değişeceği belirtiliyor. Kongre sürecinde kullanılacak sloganlar da belli olmaya başladı.
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AKP’nin 7'inci Olağan Büyük Kongre süreci kapsamında delege seçimleri bugün tamamlanıyor. Ocak ayının ikinci haftasından itibaren ilçe kongrelerinin başlatılması ve 6 ayda bitirilmesi planlanıyor. Parti yönetimi, 2020 sonu itibarıyla tüm ilçe ve il kongrelerini tamamlayıp, 2020 sonu ya da 2021 başında 7. Olağan Büyük Kongre'yi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

SLOGAN BELLİ OLDU

AKP’nin kongre sürecinde, kullanılacak sloganlar da belli olmaya başladı. "AK Parti'nin sahibi millettir" sloganı ile yola çıkan AKP yönetimi, il kongrelerinin büyük bölümüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmasının planlandığını dile getirdi.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Kongre sürecine girildikten sonra bugüne kadar Adana, Kütahya, Manisa, Kırşehir, Amasya, Siirt, Iğdır, Balıkesir, Çanakkale ve Artvin olmak üzere 10 il başkanı istifa etti. AK Parti kaynakları, 50'den fazla ilçe başkanının istifa ettirildiği bilgisini verdi. Parti yönetimi, istifaların devam edeceğini ve kadroların üçte birinin değişmesinin beklendiğini dile getirdi.

MUTFAK ÇEŞİTLENECEK

AK Parti kurmayları "Genellikle kadrolarımızın üçte biri oranında değişiklik oluyor. Bu sefer de aynısı olabilir diye bekleyebiliriz. Yüzde 50'nin üzerine talip olan bir hareket olarak, toplumun her kesiminin temsilini sağlayacak şekilde kadroları çeşitlendireceğiz. Türkiye mozaiğinin mutfağa yansımasını sağlayacağız" değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca AKP üyelerinin de karar alma süreçlerine katılımını sağlamak için, yeni bir sistem kurgulanıyor. Bu kapsamda, partinin atacağı adımlarda ve alınacak kararlarda gerektiği zaman üyelerin görüşlerinin alınacağı bir sistem hayata geçirilecek.

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Yorumlar

(3)
03

serkan izmit - inanan ve güvenen kaldımı bilmem. Eski bir akp li olarak günahımı bile vermem. Umutlarımızı söndürdün. Parti yok sadece bir kişi var orda herkes tek kişiye hizmet ediyor. Hepsi aynı chpde tek kişi mhp de yazık çocukların geleceğine

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Aralık 11:48
02

Ramiz Karaeski - Bankamatik çalışanları,rantı paylaşan,ballı ihaleler alanlar haricinde akepe destekçisi kaldığını sanmıyorum.Artık Din ve Milliyetçi edebiyatı da sökmeyecek.İnsanlar insan gibi para kazanmak,insan gibi yaşamak istiyor.Ve bu en kapitalistten daha kapitalist bir hükümetle olacak iş değil.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Aralık 10:20
01

İzmi̇tli̇ - NEYİ DEĞİŞTİRİRSENİZ DEĞİŞTİRİN.YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Aralık 10:19
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